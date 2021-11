Nemoc krásného muže změnila ve Shreka. Francouzský anděl dobýval svět

Maurice Tillet, 1953.

Foto: IISG - 01-26-1953_11274 /Creative Commons, CC BY-SA 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

Postavu zlobra se zlatým srdcem, trochu vznětlivého, ale roztomilého Shreka, známe všichni. Málokdo ale ví, kdo byl jeho předlohou. Byl jí muž s přezdívkou francouzský anděl, Maurice Tillet, profesionální zápasník wrestlingu.

Maurice Tillet byl francouzský profesionální zápasník narozený v Rusku, známější pod jménem The French Angel. Své největší slávě se těšil na počátku 40. let, kdy byl kasovním trhákem a dvakrát získal titul mistra světa v těžké váze udělovaný Americkou zápasovou asociací vedenou Paulem Bowserem v Bostonu.

Jeho jméno je také spojováno s filmem Mighty Joe Young z roku 1949, kde si zahrál „Švédského anděla“. Obr s něžnou duší se ale narodil francouzským rodičům na ruském Uralu 23. října 1903. Vypadala jako normální chlapec a nic nenasvědčovalo tomu, že se z krásného chlapce stane wrestler a předloha filmového zlobra.

Maurice Tillet v roce 1940.Zdroj: Associated Press / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Kořeny a nemoc

Mauricova matka byla učitelka a otec byl železniční inženýr, ten ale zemřel, když byl jeho syn ještě malý. Krásnému chlapci se kvůli jeho nevinné tváři přezdívalo Anděl (The Angel). V roce 1917 Tillet a jeho matka utekli z Ruska před revolucí a přestěhovali se do francouzské Remeše. Malý Maurice se skvěle učil a už jako malý ovládal pět jazyků. Jeho snem bylo stát se právníkem. Ale ve Francii se projevila jeho choroba.

Když mu bylo dvacet let, všiml si otoků nohou, rukou a hlavy. Lékař mu akromegalii – stav obvykle způsobený nezhoubným nádorem na hypofýze, jehož výsledkem je přerůstání a ztluštění kostí. Přestože Tillet ukončil práva práv na univerzitě v Toulouse, cítil, že by nikdy nebyl úspěšný kvůli svému hlubokému hlasu a fyzickému vzhledu. Rozhodl se pro jinou dráhu a pět let sloužil v ponorkové službě francouzského námořnictva jako inženýr.

Francouzský anděl proti Lou Thesz v ringu, 1940Zdroj: Conrad Poirier / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Dráha zápasníka začala v Singapuru

V únoru 1937 se Tillet v Singapuru setkal s litevským profesionálním zápasníkem Karlem Pojellem, který jej přesvědčil zkusit tohle pole. Oba se přestěhovali do Paříže, kde po průpravě a tréninku Tillet zápasil dva roky. Často jezdil i do Anglie. Se začátkem druhé světové války se oba zápasníci přesunuli do Spojených států, kde se Tillet záhy prosadil jako

Francouzský anděl. Tillet byl úžasný, byť disproporcionální fyzický exemplář, schopný přetrhnout tři balíčky karet ve svých masivních rukou nebo táhnout vůz metra. Zprávy o nové hvězdě se rychle rozšířily a diváci se k němu jen hrnuli. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Díky svému vzhledu se stal velmi rychle populárním. V historii wrestlingu je zapsán jako nezastavitelný. Byl v zápase neporažen po dobu devatenácti po sobě jdoucích měsíců, stal se mistrem světa v těžké váze a získal četná vítězství a ocenění.

Sláva a pád

Na konci války, v roce 1945, začalo Tilletovo zdraví selhávat. Už nebyl nezastavitelný a ve svém posledním wrestlingovém zápase v Singapuru 14. února 1953 sokonce souhlasil, že prohraje s wrestlerem Bertem Assiratim. Jeho kariéra byla u konce. A že byla velmi hvězdná!

Zdroj: Youtube

Zemřel 4. září 1954 v Chicagu na kardiovaskulární onemocnění poté, co se doslechl o smrti svého trenéra.

V roce 1954 měl Pojello rakovinu plic a Tillet měl za sebou pneumonii a sám trpěl srdeční chorobou. Carl a Maurice v té době žili v sousedních pokojích na adrese 726 W Garfield Blvd v Chicagu. Pojello zemřel 4. září 1954. Když byl o jeho smrti informován, Maurice onemocněl a byl odveden do krajské nemocnice, kde umírá 13 hodin po svém příteli. Oficiální příčinou bylo srdeční onemocnění, ale "Tough" Tony Borne, který oba poznal, když začínali v Chicagu, řekl, že zemřel na zlomené srdce.

Tillet na interview v Radiu Montreal, 1940.Zdroj: Conrad Poirier / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

"Vydělával peníze pro Carla. Francouzský anděl mi řekl, že 50 centů z každého dolaru, který vydělal, šel Carlovi," řekl Borne. "Ale nebyl proto zahořklý. Carlova manželka mi řekla:" Carl mě nemiluje, miluje Francouzského anděla, kvůli dolarům".

Jeho hrob najdeme na litevském národním hřbitově v Justice v Illinois, 32 km jižně od Chicaga, hned vedle hrobu jeho přítele.

Ještě před smrtí stihl se svým přítelem, chicagským sochařem Louisem vytvořit sérii sádrových bust, které připomínají jeho zápasnickou kariéru. A později posloužil i jako předloha filmového Shrecka, který těší publikum po celém světě.

Zdroje: en.wikipedia.org, www.imdb.com, positivenegativeimpact.com