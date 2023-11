Jakmile se z televizních obrazovek ozvalo známé pískání a efekt ozvěny, všechny domácí úkoly šly stranou. Začínal totiž oblíbený seriál Akta X, kterému diváci nedokázali odolat, s přestávkou, až do roku 2018. Jak se se slávou vypořádali jeho hlavní hrdinové?

Co dělat s případy, zahrnující paranormální jevy? Předejte je specialistům z FBI. Milovníku nadpřirozena a konspiračnímu teoretikovi Foxu Mulderovi a lékařce a skeptikovi v jedné osobě Daně Scullyové. V průběhu času se mezi, na první pohled zcela odlišnou dvojicí, vytvořil hluboký vztah, založený na společných děsivých zážitcích. Potýkali se nejen se stopami mimozemského života, ale také s mutanty a vládou.

Hercům Davidovi Duchovnemu a Gillian Andersonové účinkování v dohromady 218 epizodách změnilo život. Zatímco ale režisér Chris Carter již od začátku věděl, koho do hlavní role vyšetřujícího detektiva obsadí, se čtyřiadvacetiletou zrzkou si nebyl jistý. Stanice The Fox Network chtěla někoho s větším sex-appealem.

Po dlouhém přemýšlení se však definitivně rozhodl. A jak se později ukázalo, intuice ho nezklamala. Andersonová byla první herečkou, jež za účinkování v seriálu vyhrála ve stejném roce cenu Emmy, Zlatý glóbus a cenu SAG.

Ihned po odvysílání prvních dílů byli hlavní hrdinové v hledáčku jak novinářů, tak fanoušků. Stačilo málo a získané sympatie byly ztraceny. Své o tom ví Duchovny, který tvůrce požádal, aby se natáčení přesunulo z Vancouveru v Britské Kolumbii do Los Angeles. „Kanada je krásná, pokud máte rádi, když neustále leje,” prohlásil. Svou postavu navíc také parodoval v televizní satiře The Larry Sanders Show.

Gillian Andersonová své účinkování v seriálu brala naopak velmi vážně. Její role dokonce vyvolala tzv. efekt Scullyové, kdy se řada mladých žen díky ní rozhodla pro studium medicíny, inženýrství a práva. „Dostala jsem tisíce dopisů, v nichž mi dívky oznámily, že jsem je inspirovala,” vzpomínala. Filmový kritik Scott Mendelson její postavu označil za „jednu z nejikoničtějších v žánru science-fiction“.

Hlavním hrdinům se díky Akta X otevřela vrátka pro další spolupráce. David Duchovny se sedm let objevoval v roli problémového, zženštilého romanopisce Hanka Moodyho v seriálu Showtime nebo si zahrál policejního seržanta v seriálu Aquarius. Zároveň režíroval, psal a skládal hudbu. Akta X mu však očividně začala chybět. Proto kývl na nabídku šestidílného pokračování, které mělo premiéru 27. ledna roku 2016.

close info Profimedia.cz zoom_in David Duchovny

Gillian Andersonová se po poslední klapce v roce 2002 přestěhovala zpět do Londýna a začala se věnovat převážně divadlu. Na kamery však nezanevřela. Během nadcházejících let se objevila především v historických filmech, například jako Lady Dedlock v BBC adaptaci románu Charlese Dickense Bleak House, v televizní minisérii Moby Dick nebo v úspěšném seriálu Netflix The Crown, kde ztvárnila Margaret Thatcherovou.

close info Profimedia.cz zoom_in Gillian Andersonová

Ani ona kapitolu Akta X nezavřela a roli Scullyové si zopakovala. Zatímco fanoušci neměli problém Foxe Muldera poznat, z blondýnky byli v rozpacích. Jejich oblíbená postava změnila nejen barvu vlasů, ale také účes a make-up. Zároveň se tvářila mnohem dramatičtěji.

