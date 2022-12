Bylo brzké červencové ráno roku 1943. Na Filadelfské námořní základně bylo živo. Technici kontrolovali stav torpédoborce USS Eldridge a fyzici svůj speciální elektrický generátor. Al Bielek si zapálil cigaretu a slastně potáhl. „Všichni na svá místa,” ozvalo se z reproduktoru. „Experiment začíná.”

Přístroj, jehož úkolem bylo ohnout světelné paprsky kolem lodi, a tím ji udělat neviditelnou, začal hučet. Motory jely na plné obrátky. Najednou se zablesklo a po torpédoborci nebylo ani památky. Na jeho místě se objevila nazelenalá mlha.

Když se znovu objevil a inženýři ho šli zkontrolovat, spatřili něco děsivého. Někteří jejich kamarádi byli mrtví, řada z nich splynula s kovovou konstrukcí, pár přeživších námořníků jen sedělo a tupě hledělo před sebe. Mezi nimi byl i Al Bielek. Netušil, jak dlouho pokus trval, během něho ale zažil něco neuvěřitelného.

Al Bielek - cestovatel časem

Bielek byl podle svých vlastních slov zvláštní dítě. Narodil se v roce 1927. Jeho první vzpomínka prý pochází z vánočního večírku, kdy jako devítiměsíční miminko pozoroval své okolí a zcela rozuměl, co si dospělí vyprávějí. Jako mladík nastoupil k námořnictvu a jeho domovskou lodí byla USS Eldridge. Torpédoborec vybraný do projektu, jehož cílem bylo „zneviditelnit” objekt tak, aby nebyl zjistitelný nepřátelskými pozorovacími zařízeními.

Přísně tajný Filadelfský experiment trval jen několik minut. Al Bielek ale tvrdí, že během tohoto času se přemístil do roku 2137 a strávil zde šest týdnů. Byl pacientem v nemocnici, v níž lékaři ke své práci používali vibrační a světelné přístroje. Z 3D televize se dozvěděl, že Amerika vypadá úplně jinak.

Z mapy měla zmizet Florida i Kanada. Atlanta se nacházela pět kilometrů od Atlantského oceánu. Skupina jezer, známá jako Velká jezera, se slila do jednoho. V dokumentech bylo hlášeno, že historický zlom přišel v roce 2005, kdy se Spojené státy a Evropa spojily, aby odvrátily hrozbu Ruska a Číny. Následné válce však nikdo nedokázal zabránit. Byla tak krutá, že přežilo jen 300 milionů lidí.

Zprávy z budoucnosti

Bielek vypravuje, že byl následně poslán do roku 2749 a tam zůstal dva roky. Svět byl zcela jiný a řídila ho umělá inteligence, jež se dorozumívala telepaticky. Neexistovaly žádné konflikty ani peníze. Lidé prý měli vlastní „kredity“, které umožňovaly nakoupit vše, co bylo potřeba.

Následně byl námořník poslán zpět do roku 2137, kde vyzvedl svého bratra. Společně pak byli teleportováni do roku 1984, kde se setkali s matematikem Johnem Von Neumannem. Ten prý oba muže přesvědčil, aby se vrátili do své původní doby a snažili se Filadelfský experiment zastavit.

To se ale vojákům nepodařilo. Na podzim téhož roku měl proběhnout další pokus. Al Bielek následně tvrdil, že se stal součástí dalších a dalších projektů, které testovaly časový tunel s vysokorychlostními vlaky jezdící pod zemí nebo umožňovaly komunikaci s mimozemskými bytostmi. Bývalý námořník se prý podíval i na Mars, kde měl naplnit kanystry světlou a temnou energií.

Bielek svůj podivuhodný příběh zveřejnil v roce 1990. Zněl tak neskutečně, že i řada konspirátorů jej považovalo za snůšku nesmyslů. Námořnictvo Spojených států amerických existenci Filadelfského experimentu popřelo, stejně jako další projekty, o nichž se cestovatel v čase zmínil. Al zemřel 10. října 2011 v Guadalajara v Mexiku. Bylo mu 84 let.

