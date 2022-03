Vypadá to jako obří laserový řez. Co rozdělilo starověkou skálu, vědci nevědí

Elena Velímská

Starověké jeskynní malby

Foto: Shutterstock.com

V saúdskoarabské poušti se tyčí v písku nejbizarnější a nejzáhadnější geologický útvar na Zemi. Vůbec nevypadá jako přírodní a navíc je rozdělen dokonalým svislým řezem. Mohla ho vytvořit Matka příroda nebo je to dílo mimozemské technologie? Vznik pukliny stále zůstává hádankou.

Al Naslaa

Oblast oázy Tayma v Saúdské Arábii je proslulá svým historickým odkazem a tisíce let starými skalními uměleckými díly. Jedno z nejzajímavějších je na pískovcovém skalním útvaru Al Naslaa. Petroglyfy – obrazy, které pravěký člověk do kamene vytesal, vydlabal nebo jinou technikou vtiskl do kamene, případně na něj namaloval – pocházejí až z doby bronzové, jsou tedy až čtyři tisíce let staré. Kromě toho, že je kamenný blok významný z archeologického hlediska, je podivuhodný i geologicky. Útvar vysoký šest metrů dělí na dvě poloviny naprosto čistý řez, který zůstává ne zcela objasněnou hádankou. Každý díl navíc jakoby balancuje na malém zerodovaném podstavci. Díky těmto prvkům je tak jeden z nejpozoruhodnějších útvarů a zároveň záhad na světě.

Co nebo kdo balvan rozdělil na dvě půlky?

Puklinu zkoumali mnozí geologové. Vyloučili, že by to byl řez, který provedl dovedný pravěký mistr. Někteří se domnívají, že rozpůlený kámen může být dílem neznámé vyspělé lidské civilizace, jiní, že ho laserem rozřízli mimozemšťané. Pokud jde o vědecké vysvětlení, ani v tom není vědecká obec jednotná. Část tvrdí, že mohl vzniknout mírným posunem podloží pod jedním z podstavců a balvan se rozštípnul. Nebo že jde o zlomovou linii. Kámen byl v místě zlomu oslabený, a tak vznikla puklina, která léty podléhala erozi. Jiné názory se přiklánějí k tlakové puklině. Při spojování hornin, kdy se blok vytvářel, mohla vzniknout spára, která se působením nějakého tlaku rozpojila. Takové spáry mohou být rovné a vypadají jako uměle vytvořené.

Zdroj: Youtube

Záhada zůstává

Všechny záhady světa se člověk snaží objasnit. Někdy se i přirozené jevy můžou zdát nepřirozené. Pokud jde o Al Naslaa, geologové se přiklánějí k přírodnímu jevu. V horninách vznikají rovné zlomy, které vypadají jako řez, a naopak nemáme žádné důkazy o neznámé civilizaci nebo mimozemšťanech. Zcela jasné vysvětlení pro vznik této pukliny není a tak mnozí stále věří, že je dílem tvůrců z jiné planety. Al Naslaa je vyhledávanou turistickou atrakcí tak jako tak. Podstavce, na kterých přírodní útvar stojí, však nadále podléhají erozi. Otázka je co se stane, až nedokážou unést tíhu obrovských kamenů a jak dlouho se ještě bude Al Naslaa tyčit nad svým okolím.

Zdroje: www.ancient-origins.net, unusualplaces.org, bigthink.com