Prohlédněte si tento záhadný útvar. Vědci jsou zmateni. Neví, jak došlo k řezu

Pískovcový útvar Al Naslaa

Foto: Disdero / Creative Commons, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Pískovcový skalní útvar Al Naslaa, nacházející se v Saúdské Arábii, vypadá, jako by jej někdo rozťal vejpůl, ale on stále drží pohromadě. Pokud byste se na skálu dívali spíše z boku, vyhlazený povrch skrývající známou puklinu by mohl působit, jako by někdo přední část útvaru obrousil. A déšť a vítr to skutečně udělaly. Je jedinečný nejen svým tvarem, polohou a stářím, ale právě tímto přesným zlomem, který odděluje jednu polovinu útvaru od druhé. Zlom je totiž tak přesný a rovný, že to vypadá, jako by byl k řezu použit laser.