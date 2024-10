Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Hollywoodské hvězdy nikdy nepřestávají překvapovat. Tentokrát je to příběh lásky, který překonává generace – a možná i hranice věrnosti. Noor Alfallah, mladá producentka a přítelkyně herce Al Pacina, byla přistižena s jiným mužem. A zase o generaci starším!

Noor Alfallah (30), partnerka legendárního herce Al Pacina (84) zřejmě několikaletý vztah definitivně odpískala. Byla totiž spatřena, jak opouští luxusní hotel Chateau Marmont v Los Angeles s komikem Billem Maherem (68). Dvojice se nijak neskrývala a společně nasedla do Maherova auta. Noor přitom vypadala velmi spokojeně.

Záhadné setkání

„Není známo, proč byli spolu,“ uvádí zdroj z jejich okolí. „Jejich zástupci ani zástupci Al Pacina situaci nekomentovali.“ Jen dva dny předtím však byla Noor spatřena právě s Al Pacinem v restauraci v západním Hollywoodu. Zdálo se, že je vše v pořádku. Tak co se změnilo?

Vztah Al Pacina a Noor Alfallah je plný překvapení od samého začátku. Když loni v červnu přivítali na svět syna Romana, bylo Pacinovi 83 let. Mnozí nad tím kroutili hlavou, ale pár tvrdil, že je šťastný. „Al bydlí kousek ode mě a začali jsme spolu trávit každý den. Hráli jsme šachy a koukali na filmy. Bylo to jako filmová škola s Al Pacinem. Myslím, že se z toho prostě stalo něco víc,“ svěřila se Noor v rozhovoru pro Vogue.

Nečekaný rozchod

Jenže v září, pouhé tři měsíce po narození syna, přišel šok – Al a Noor oznámili rozchod. Následovalo soudní jednání o péči o malého Romana. Jenže Al Pacino je stále herecky zaneprázdněný, proto se s Alfallah dohodl, že primárně bude mít syna na starost ona. Podle soudních dokumentů jí za to bude platit výživné ve výši 30.000 dolarů (asi 670.000 Kč) měsíčně. Navíc přispívá ročně v přepočtu dalších 340.000 Kč na speciální účet zřízený na Romanova budoucí studia.

Zájem o starší muže

Není to poprvé, co je Noor spojována se starším mužem. V roce 2017 se dostala na titulní strany novin, když chodila s frontmanem Rolling Stones Mickem Jaggerem, kterému bylo v té době 74 let (zatímco jí pouhých 22). „Náš věkový rozdíl pro mě nehrál roli. Byl to můj první vážný vztah, ale bylo to pro mě šťastné období,“ řekla pro Hello! Magazine po jejich rozchodu v březnu 2018.

Ve stejném roce byla ještě spojována s miliardářem Nicolasem Berggruenem. V lednu 2019 zase vyvolala dohady o románku s Clintem Eastwoodem, což však rázně popřela. „Je to jen rodinný známý,“ tvrdila Alfallah, která absolvovala filmovou školu umění a poté pokračovala ve studiích na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde získala magisterský titul v oboru filmová a televizní produkce.

Mateřství je dar

Setkání Noor s Billem Maherem vyvolává mnoho otázek. Je to jen nevinné přátelství, nebo něco víc? Jak to ovlivní její vztah s Al Pacinem a péči o jejich syna? Navzdory všem dramatům si Noor mateřství užívá naplno. „Stát se mámou – abych byla upřímná – je něco většího, než jsem si kdy dokázala představit. Roman je prostě ten největší dar od Boha, tisíckrát lepší, než jsem si myslela, že bude. Každý den, když se na něj podívám, vím, že jsem tak požehnaná,“ řekla v jednom z rozhovorů.

Jisté je, že tenhle hollywoodský příběh plný stařečků a jejich peněz ještě zdaleka nekončí.

Zdroje: people.com, story.hr