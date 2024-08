Externí autor 23. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

„Je skvělým otcem, ale svatba nepřipadá v úvahu!“ Filmová producentka Noor Alfallah (30), přítelkyně herce Al Pacina (83), má ve vztazích jasno. Co je tahle kráska zač? A proč randí s hercem, který by mohl být jejím dědečkem?

Nová rodina ve věku 83 let! Minulý rok v červnu Al Pacino přivítal na svět svého syna Romana a stal se tak jedním z nejstarších otců na světě. Jeho přítelkyně je sice krásná, ale vzít si ho jednoduše nechce.

„Je to úžasný otec, ale na manželství jsem názor nezměnila. Nejsem typ na vdávání, prostě nemám náladu se vdávat,“ nechala se slyšet. Její partner to nekomentuje: „Já prostě pluju s proudem. A jsem vděčný za vše, co jsem mohl zažít,“ říká představitel filmového Kmotra.

Kdo je Noor?

Jenže kdo je ta tajemná kráska, která herce uhranula? Seznamte se s přítelkyní Al Pacina! „Al žije kousek od mého domu a začali jsme spolu trávit každý den, hrát šachy a sledovat filmy. Bylo to jako filmová škola s Al Pacinem,“ nechala se slyšet. „A najednou se z toho prostě stalo něco víc.“

Držitel Oscara byl poprvé spojován s Noor v dubnu 2022. Tehdy už byl otcem tří dětí – dcery Julie, kterou má s hereckou koučkou Jan Tarrant, a dvojčat Antona a Olivie, které má s bývalou partnerkou Beverly D’Angelo.

Vzdělaná kráska

Alfallah je producentka, která absolvovala filmovou školu umění a poté pokračovala ve studiích na Kalifornské univerzitě v Los Angeles, kde získala magisterský titul v oboru filmová a televizní produkce. Za sebou má několik krátkých filmů, nejnověji produkovala film Billy Knight s Al Pacinem a Patrickem Schwarzeneggerem (ano, z rodiny slavného svalovce) v hlavní roli. Teď však hodila kariéru za hlavu a stará se o svého prvorozeného syna.

Vysoké výživné

Protože pár není sezdaný, musel po Romanově narození souhlasit se společnou péčí o syna. Dobrovolné prohlášení o rodičovství a otcovství bylo podepsáno oběma stranami šest dní před narozením miminka.

Jenže Al Pacino je stále herecky zaneprázdněný, proto se s Alfallah dohodl, že primárně bude mít syna na starost ona. Podle soudních dokumentů jí za to bude platit výživné ve výši 30.000 dolarů (asi 670.000 Kč) měsíčně. Navíc přispívá ročně v přepočtu dalších 340.000 Kč na speciální účet zřízený na Romanova budoucí studia.



Randí s celebritami

Alfallah a Pacino udržují svůj vztah převážně v soukromí, přesto o ní vyplouvají na povrch duchové minulosti. V roce 2017 se Alfallah dostala na titulní strany novin, když chodila s frontmanem Rolling Stones, Mickem Jaggerem, kterému bylo v té době 74 let (zatímco jí pouhých 22). „Náš věkový rozdíl pro mě nehrál roli,“ řekla pro Hello! Magazine po jejich rozchodu v březnu 2018. „Srdce neví, co vidí, ví jen, co cítí. Byl to můj první vážný vztah, ale bylo to pro mě šťastné období,“ dodala Alfallah.

Ve stejném roce byla ještě spojována s miliardářem Nicolasem Berggruenem. V lednu 2019 pak vyvolala dohady o románku s Clintem Eastwoodem poté, co byli vyfotografováni, jak odcházejí z restaurace. „Žádný vztah není,“ řekla tehdy pro The Daily Mail. „Jsme rodinní přátelé a jednoduše tam byla i moje rodina a to je vše,“ vysvětlila až podezřele vstřícně.

Má tři sourozence

Alfallah má tři mladší sourozence, sestry Sophii a Remi, a bratra Nassera, kteří všichni vyrůstali v Beverly Hills v Kalifornii. A vypadá to, že právě Remi jde v jejích stopách. Randila s Princem, synem Michaela Jacksona. To je aspoň mladík.

