Externí autor 16. 12. 2024 clock 3 minuty gallery video

Dlouhé roky byl Terence Hill spojován s postavou hřmotného kolegy Buda Spencera. Než k tomu ale došlo, objevil se v jednom filmu spolu s Alainem Delonem. Podívejte se, jak jim to slušelo.

Řeč je o filmu Gepard, který v roce 1963 natočil italský režisér a scénárista Luchino Visconti a jedná se o adaptaci románu Giuseppa Tomasiho di Lampedusy.

Il Gattopardo

Tak se jmenoval román palermského šlechtice Giuseppa Tomasiho di Lampedusy, který čerpal inspiraci z vlastní rodiny a historie svého rodu. Mimochodem, rukopis se našel a byl vydán až po jeho smrti. Děj zavádí čtenáře na Sicílii 19. století. Na pozadí bouřlivých událostí let 1860-61, kdy ostrov dobyla Garibaldiho revoluční vojska, vypráví o šlechtickém rodu Salinů – který měl ve svém znaku právě geparda. Konfrontuje odcházející svět hrdé, ale konzervativní šlechty a nových, nastupujících společenských vrstev s poněkud rozdílnými hodnotami i morálkou.

Další šlechtic

Když si dílo přečetl režisér Luchino Visconti, sám potomek jednoho z nejvýznamnějších rodů v historii italské šlechty, doslova se do něj zamiloval a rozhodl se natočit film, který by zůstal věrný duchu knihy. Bylo to pro něj snadné a pro ostatní nekompromisní, jelikož Visconti svět šlechticů důvěrně znal, takže velmi dbal nejenom na rekvizity, ale přesné provádění šlechtických zvyklostí. Navíc to byl perfekcionista, proto mu natáčení pouhé jedné scény z plesu trvalo neuvěřitelných 57 dní.

Více či méně známí herci

Objevilo se jich v něm mnoho. Z nejvýraznějších je třeba zmínit smyslnou a okouzlující Claudii Cardinale, která na adresu Viscontiho po natáčení filmu řekla: „Visconti mě naučil, jak být

krásná... Přinutil mě definovat svůj pohled, udržet pózu očí, udržet směr… Vytvaroval mé oči.“ Věhlas si zde získal mladý a okouzlující Alain Delon, nelze nezmínit Burta Lancastera i Romola Valliho nebo Terence Hilla.

Alain Delon a Terence Hill

Hlavní postavu Geparda představoval Alain Delon, který ztvárnil Tancrediho Falconeriho, synovce prince Dona Fabrizia Saliny, který vstoupil jako dobrovolník do armády Garibaldi. Terence Hill se ujal vedlejší role hraběte Cavriaghiho, přítele Alaina Delona.

Zdroj: Youtube

Přestože Visconti s Delonem udržovali velmi přátelský vztah, režisér si na Delonovi rád vyléval zlost. Dokonce mu při jedné příležitosti, dokonce před celým štábem řekl, že neumí hrát. Jindy se ale vsadili, že Delon svede Claudii Cardinalovou. Ona sama později přiznala, že ji krásný mladý Delon okouzlil, ale sázku naštěstí včas odhalila a okomentovala slovy: „Nehodlala jsem vypadat jako nějaká hlupačka, která nedokáže odolat šarmu nějakého Delona.“

Ohromný úspěch

V první řadě už samotná literární předloha se stala ohromným bestsellerem. Pokud jde o film, režisér za něj dokonce získal cenu na festivalu v Cannes. Dílo bylo zařazeno na seznam umělecky nejvýznamnějších filmů, který v roce 1995 na přání papeže Jana Pavla II. vydal Vatikán.

Alain Delon byl nominován na objev roku na Zlatých glóbech v roce 1964. Tato kategorie již při předávání cen neexistuje. Dá se říci, že Delonovi Il Gattpardo neboli Gepard otevřel cestu do světa filmu.

Zdroje: movievalhalla.com, merchant2.videotex.net, www.csfd.cz