Už od doby jeho mladických let jej mnozí přirovnávali k hereckým velikánům, jako byli Jean Marais nebo Gérard Phillipe. Ekvivalent si našel i u hereček, tam ho označovali jako Brigitte Bardot v mužském kabátě. Alain Delon měl přitom od rodiny naplánovanou zcela jinou kariéru. Měl se stát knězem.

Alain Delon se narodil na předměstí Paříže 8. listopadu 1935. Jeho tatínek pracoval v kině a maminka byla lékárnice. Když byly malému Alainovi čtyři roky, jeho rodiče se rozvedli a chlapec tak vyrůstal u pěstounů.

Jednalo se o rodinu vězeňského dozorce, tudíž jako malý hodně času strávil na vězeňském dvorku. Jeho náhradní rodina moc nevěděla, co si s malým nezbedou počít. Neposlouchal, odmítal autority. Alain byl divoký samorost.

To, že si nenechal Alain od nikoho nic diktovat se projevovalo i v tom, že častokrát utíkal ze školy, spoustu jich také vystřídal. Jeho pěstouni se chlapce snažili přesvědčit, aby se dal vyučit knězem, on ale natruc šel do učení na řezníka. Když mu bylo sedmnáct let, nechal se naverbovat k námořníkům a spolu s francouzskou pěchotou odjel bojovat do Indočíny.

Tam pobyl čtyři roky, když se vrátil, vystřídal mnohá povolání. Živil se jako vrátný, číšník nebo prodával zeleninu. Přivydělával si také jako společník bohatých žen. Není divu, že se movité dámy nezdráhaly mladíkovi za společnost zaplatit. Už v tu dobu byl velmi pohledný.

Osudové setkání pro něj bylo to s francouzskou herečkou Auber, která jej zavedla do uměleckých kruhů – a také do Cannes, kde se pořádá slavný filmový festival. Jeho charisma a šarm nezůstal bez povšimnutí, hollywoodští producenti a režiséři z něj byli „paf“ a první filmová role tak na sebe nenechal dlouho čekat. Jednalo se o snímek Když se do toho zaplete žena.

Od tohoto okamžiku se nabídky jen hrnuly. Seznam filmů, ve kterých Alain Delon hrál, je opravdu dlouhý, připomeňme si alespoň tedy pár. Francouzský herec se blýsknul například ve snímku italského režiséra Luchina Viscontiho Rocco a jeho bratři, v Černém Tulipánovi podle knižní předlohy Alexandra Dumase, mysteriózním thrilleru Samuraj, Borsalino, Dobrodruzi a spoustě dalších.

Díky své pohledné tváři neměl nouzi o ženy. Francouzský milovník dostal to, co chtěl a jeho ložnicí tak prošlo tolik žen, kolik snad natočil filmů. Mezi jeho milenky patřila herečka Romy Schneider, kterou opustil kvůli jiné, aby jí v mezičase byl nevěrný s modelkou Niko. S ní měl syna Ariho, kterého pak vychovávali Delonovi rodiče.

Další ženou, se kterou herec zplodil potomstvo, byla Rosalie van Breemen. Společně mají dceru Anouchku a syna Alaina-Fabiena. Pár let zpět se na veřejnost dostala informace, kdy Alain tvrdil, že mít takového otce, jako je Alain Delon, bylo peklo. Byl prý přísný a často dostával záchvaty vzteku. Slavný herec ale vše popřel a obvinění přikládal synově drogové závislosti. Kde je pravda, dodnes nikdo neví.

Rodinné spory nicméně přetrvávají dodnes. Jedná se ovšem o mnohem smutnější situaci. Poté, co před pár lety prodělal Delon mozkovou příhodu, jej lékaři letos v lednu označili jako nesvéprávného a soud mu stanovil zákonného zástupce, který bude spravovat jeho majetek.

„Bude spravovat běžné účty tak, že bude na jedné straně pobírat důchody, honoráře, peníze z pronájmu, stejně jako všechny další příjmy. Současně se bude starat o zaplacení všech denních výdajů,“ uvedl pro deník Le Figaro právník Valéry Montourcy.

O otce se přetahují jeho vlastní děti

O tom, kdo se o osmaosmdesátiletého herce nakonec bude starat, se jeho potomci přou. Jeho dcera ho údajně chce odvézt do Švýcarska, syn tvrdí, že jen proto, aby až Delon zemře, nemusela platit velkou dědickou daň, a že herec by raději strávil zbytek života ve Francii.

Konec života tohoto francouzského lamače srdcí nemůže být už horší. Objevila se dokonce informace, že prý vyslovil přání, že chce raději zemřít.

