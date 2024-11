Externí autor 13. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Mladá Belgičanka chtěla mít konečně krásný úsměv. Místo vysněných zubů však přišla o všechny. Nyní varuje ostatní před riziky dentální turistiky, která se stává stále populárnější i mezi Čechy.

Myslela si, že ušetří tisíce eur, když si nechá udělat zuby v Turecku. Bohužel se její sen o perfektním úsměvu změnil v noční můru. Šestadvacetiletá Alana Boone z belgického Gavere přišla kvůli zpackanému zákroku o všechny zuby a nyní musí zaplatit třikrát více za nápravu škod. Její příběh je mrazivým svědectvím o tom, jak může honba za levnější péčí skončit tragédií.

Dentální turistika láká tisíce Evropanů

Fenomén dentální turistiky v posledních letech explodoval. Tisíce Evropanů každoročně cestují do Turecka za levnější zubní péčí. „Všude na sociálních sítích vidíte reklamy na perfektní hollywoodské úsměvy za zlomek ceny. Influenceři ukazují své dokonalé zuby a lákají další lidi,“ vysvětluje Alana, proč se i ona nechala zlákat.

Všechno to začalo v lednu 2021, kdy kontaktovala tureckou kliniku. „Vždy jsem snila o krásném úsměvu, ale nevěděla jsem, kam se obrátit. Nakonec mi maminka doporučila kliniku v Turecku, kde si její kamarádka nechala udělat zuby,“ vzpomíná dívka na začátek své noční můry. Původní nabídka zněla lákavě – za korunky měla zaplatit 6 700 eur, tedy v přepočtu asi 170 tisíc korun.

Rychlé rozhodnutí

„Když jsem započítala letenky a hotel, celková částka vystoupala na 10 000 eur (asi 250.000 Kč). Ale i tak to bylo výrazně méně než u nás v Belgii, kde by podobný zákrok stál nejméně 25 000 eur (asi 625.000 Kč),“ vysvětluje své rozhodnutí podstoupit zákrok v zahraničí. „Dnes už vím, že jsem měla být opatrnější. Vůbec jsem si neprověřila kvalifikaci lékařů ani reference kliniky. Prostě jsem věřila doporučení a fotkám na Instagramu.“

Nesnesitelná bolest

26. července 2021 začal proces, který měl změnit její život. „Nejdříve mi obrousili všechny vlastní zuby. Byl to zvláštní pocit, ale věřila jsem, že to tak má být,“ vzpomíná Alana. „Hned druhý den jsem začala cítit nesnesitelnou bolest. Když jsem to řekla lékařům, tvrdili, že je to normální a předepsali mi silné léky proti bolesti.“

Když jí pak nasazovali trvalé korunky, křičela bolestí. „Bylo to nesnesitelné. Personál kliniky se tvářil, že je všechno v pořádku, že jsem jen přecitlivělá.“

Návrat domů s problémy

Problémy však neskončily ani po návratu domů 1. srpna. „Bolesti se stupňovaly a v ústech se začaly objevovat podivné rýhy společně s nepříjemnou pachutí. Když jsem kontaktovala tureckou kliniku, jen mi radili, ať beru antibiotika a protizánětlivé léky. Cítila jsem se zoufalá.“

Po několika týdnech utrpení se Alana rozhodla navštívit místního zubaře. „Když uviděl rentgenové snímky, zbledl. Řekl mi, že celý zákrok byl naprostým selháním a že mám v ústech rozsáhlý zánět,“ popisuje dívka s tím, že následovala návštěva experta na čelistní chirurgii. „Jeho verdikt byl jasný – všechno musí ven. V tu chvíli se mi zhroutil svět.“

Život bez zubů

Od dubna 2024 je Alana bezzubá. „Je mi 26 let a nemám jediný vlastní zub. Nemůžu normálně jíst, mluvit je obtížné a stydím se usmívat. Někdy se budím uprostřed noci s panikou, že takhle budu muset žít navždy,“ svěřuje se se svými pocity.

Alespoň dostala tři možnosti nápravy, které se pohybují v rozmezí 27 000 až 45 000 eur, tedy 625.000 až 1.125.000 Kč: „Zatím mám nasazeno osm implantátů z dvanácti. I když už nemám takové bolesti jako dřív, můj život se naprosto změnil. Musela jsem si vzít půjčku a rodiče mi také finančně pomáhají. Je ironické, že jsem chtěla ušetřit, a teď platím mnohem více.“

Právní bitva

Alana se navíc pokouší domoci spravedlnosti právní cestou, ale není to jednoduché. „Komunikace s tureckou klinikou prakticky ustala. Na e-maily neodpovídají a na telefonu jsou nedostupní. Právník říká, že vymáhání odškodnění bude složité,“ popisuje své zkušenosti a přidává varování pro ostatní: „Dvakrát si rozmyslete, než se rozhodnete pro zubní zákrok v zahraničí. Pokud se něco pokazí, problém stejně musíte řešit ve své zemi a možná zaplatíte jako já třikrát tolik.“

