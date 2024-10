Usměvavá sympatická blondýnka nevěří na náhody, ale v osud. K ní je vlídný, dal jí do života lásky a poznání, i taková, o kterých se jí ani nesnilo. Byť občas stála na rozcestí, a jako mnozí to neměla vždy snadné, se zpětným pohledem vidí, že je vše jak má být. Našla životní uplatnění i naplnění.

Bez sudiček

Alena Antalová (*28. července 1972) je rodačka z Bratislavy, ale považuje se za Čechoslovačku. Hudební a herecký talent nejspíš nemá od sudiček, prostě ho zdědila. Její dědeček, profesor Ladislav Vychodil je českého původu, od dětství hrál s ochotníky a stal se významnou osobností slovenské divadelní scénografie. Její tatínek Miroslav Antal je přední slovenský vědec a chemik – a v mládí hrál na kytaru.

Působil ve Slovenské akadémii vied v Bratislavě a na univerzitě v Edmontu, pracoval také pro kanadskou neziskovou organizaci, která aplikuje vědecké poznatky do dřevařského průmyslu. Proč to zmiňujeme? Alena totiž strávila střídavě část dětství v Kanadě, kde měla rodina zázemí.

Na cestu předurčenou (?)

Paní Alena od malička zpívala a recitovala, účastnila se různých soutěží, z nichž mnohé vyhrála. Vystudovala bratislavskou konzervatoř a pak ji možná už osud zavedl do Brna na katedru muzikálového herectví Janáčkovy akademie múzických umění. Po vystudování získala angažmá v Městském divadle Brno, kde působí dodnes.

Kromě muzikálových rolí ztvárnila i činoherní postavy. Za Markétku v inscenaci románu ruského spisovatele Michaila Bulgakova Mistr a Markétka získala v roce 1999 Thálii v kategorii talent roku do 33 let. Na počátku slibně nastartované kariéry však vyměnila divadelní prkna za manéž.

Své srdce totiž dala Jiřímu Berouskovi, principálu stejnojmenného cirkusu, s nímž byla téměř tři roky. Jezdila s ním po štacích, žila v maringotce, hrála na klavír v cirkusovém orchestru nebo prodávala vstupenky, prostě dělala, co bylo potřeba. Na vůni pilin vzpomíná ráda. Naplno prožila nádherný „svobodný“ život a poznala cirkusové umělce „zevnitř“. Fascinovalo ji jejich obrovské nasazení nejen pro představení, která jsou dle jejích slov mnohdy téměř na hraně možností, ale jejich vzájemné propojení, a to i se zvířaty, jichž lásku si musí krotitel získat.

Jednoho dne ale až bolestně pocítila touhu vrátit se na jeviště. Jiří jako dědic odkazu Berousků nemohl cirkus opustit, sloučit dva zcela odlišné životy nebylo možné a v dobrém se rozešli.

Další osudové setkání

Paní Alena se vrátila na jeviště, k divadelním rolím přibyly i televizní, z nichž asi nejznámější jsou postava květinářky Ludmily Horké, o jejíž přízeň usiluje štábní strážmistr Karel Arazím (Tomáš Töpfer) v oblíbeném seriálu Četnické humoresky, druhou Anička v Pojišťovně štěstí.

Když měla na dortu už nějaký čas sfouknutých třicet svíček, osud jí poslal Josefa Juráčka, podnikatele ve stavebnictví. Její kamarádce dělal nějaké stavební úpravy kolem domku. Paní Alena v té době zrovna potřebovala „chlapskou“ pomoc, tedy vystěhovat staré kusy nábytku. Josef pomohl a za měsíc byla na cestě jejich první dcera Alena.

Svatební šaty si oblékla v září 2004. O dva roky později přivítali na svět sestřičku první dcery, Elenu. Jak později v rozhovorech s úsměvem zavtipkovala, kdyby se jim jako první narodil syn, možná by byl jedináček, protože chtěli kluka. Ten přišel a jmenuje se Jan, k němu ještě přibyla dnes jedenáctiletá Marie.

close info David Kundrát / CNC / Profimedia / David Kundrát / CNC / Profimedia zoom_in Alena a Josef se brali 24. září 2004

Štěstí jako náruč květin

Paní Alena po dětech vždycky toužila a velká rodina je jejím krásným životním naplněním. Její milující a milovaný manžel, pohledný a vtipný, jak o něm říká, a stejně pozitivně naladěný jako ona, jí byl od počátku velkou oporou. S výchovou dětí jí od malička pomáhal. A nejen on, ale i její tatínek a švagrová, a tak se mohla vrátit k divadlu, v což jako čtyřnásobná maminka ani nedoufala. Herectví nebere jako práci, ale velkou radost. Díky manželovi, který celou rodinu uživí, nemusí brát role, které se jí nelíbí.

close info YouTube / YouTube zoom_in Představitelka květinářky Ludmily, lásky četníka Arazíma je stále velmi pohledná, i když překročila padesátku, ale hlavně je velmi milá a plná pozitivní energie

Alena Antalová je nejen herečka, ale dnes už i „skutečná“ zpěvačka. Nazpívala řadu muzikálových písní, vokály pro film Kytice. Když jí se blížila padesátka, její kamarádka jí chtěla uspořádat koncert, kde by mohla zazpívat muzikálový repertoár. Odmítla s tím, že ke zpívání potřebuje celé to muzikálové prostředí, aby písničkou mohla divákovi něco sdělit, dát. Pak jí zcela nečekaně poslal „neznámý“ hudebník něco ze své tvorby s dotazem, zda by s ním nechtěla vystupovat. Jeho nádherné a naprosto hotové věci, které se dají zpívat jen u klavíru, ji doslova uchvátily…

Tím hudebníkem je skladatel a textař Alex Anders (Alexandr Špunda), který pokračuje v tradici českého šansonu. „Hudba je nejvíc, kam člověk může zajít do svého nitra…,“ říká Alena. Na jejich stránkách uvádí „… samotnou mě překvapilo a neustále překvapuje, co jeho hudba a jeho texty ve mně probouzejí...," a že setkání s jeho tvorbou bere jako určitý dar od života pro svou profesi. „Dlouho jsem hledal interpretku pro své šansony..., děkuji osudu za to, že mi do cesty poslal Alenu. Je to totiž žena s velkým srdcem a duší a navíc skvěle zpívá,“ píše na nich Alex.

Šanson Nanečisto si můžete poslechnout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Víc není třeba dodávat, snad jen to, že je šťastná maminka a manželka kromě herečky dnes i šansonová zpěvačka, o čemž se jí nikdy ani nesnilo...

