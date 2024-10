Externí autor 17. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se v Četnických humoreskách strážmistr Arazím ženil, vzal si krásnou květinářku Ludmilku. Tu si zahrála Alena Antalová. Tušíte, kde je jí dnes konec? Je zní čtyřnásobná maminka a vypadá, jako by snad vůbec nestárla.

Slovenská herečka Alena Antalová, která se po boku Tomáše Töpfera objevila v Četnických humoreskách, nepatří mezi celebrity, které by člověk v médiích vídal denně.

Jako umělkyně je ale stále aktivní. Je ale pravdou, že spíše než na plátně ji její fanoušci mohou nejčastěji vídat v divadle. O tom, jak vypadal její život po dotočení slavného seriálu, řada lidí nemá ani potuchy.

Alena Antalová se čtyři roky poté provdala za Josefa Juráčka. Ještě téhož roku se jim narodila první dcera Alena. Toto životní období později herečka popsala jako velmi psychicky náročné.

Porodila celkem čtyři děti

„Prvorodičky bych zakázala. Všechno jsem dělala podle knížek, porod jsem měla nastudovaný a všechno bylo jinak. Jak jsem naučená z divadla, že roli mám nacvičenou, tak tady to nešlo. Postupně jsem se na všechno vykašlala a dělala vše přirozeně,” svěřila se pro Blesk.cz.

O dva roky později do rodiny přibyla mladší Anička. A tentokrát si už jako zkušená maminka věděla rady mnohem lépe. V tu dobu ale nejspíš ještě netušila, že do porodnice pojede v budoucnu ještě dvakrát.

„Často říkám, že kdybychom nezačali děvčaty, tak nás tolik nebude. Kdybychom s manželem začali s chlapci, tak nevím, když se narodil drzý Janík, byla jsem úplně v šoku. Jak je možné, že ty dvě víly vždy vpluly, ať už bylo něco špatně, nebo zlobily, ale Janík tam vždy vletěl tak drsně, surově a jen řekl ne,” divila se Antalová v pořadu Blízká setkání.

Nyní vychovává puberťáky

Po temperamentním Jankovi se nicméně narodila ještě Maruška. Ačkoliv být matkou čtyř malých dětí dá člověku zabrat, možná to není nic proti tomu, když má jeden doma hned několik puberťáků.

„Když si vzpomenu na to, když byly děti malé, tak to bylo příšerný. Vždycky jsem si říkala, když už si ty zadky naučí samy utírat a zavazovat tkaničky, že to bude fantastické a budu mít klid. Nemám. Teď už mají všelijaké lásky a já to s nimi prožívám, jak kdybych s nimi sama chodila. Katastrofa jedna za druhou, pořád hrozný,” prozradila se smíchem.

Nejlépe si odpočine při práci

Obstarat vše kolem takto velké rodiny a všechny děti uživit pochopitelně není jen tak. Proto je Alena Antalová neustále v jednom kole.

Na odpočinek téměř nemá volnou chvíli. „Už je to hodně let, co jsem měla chvilku jenom sama pro sebe,” sdělila pro Expres.cz.

„Pro mě relax znamená právě třeba výlet do Prahy si zazpívat a zahrát,” dodala s úsměvem.

