Externí autor 5. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon, který byl několik let manželem české modelky Aleny Šeredové, se znovu oženil. Po deseti letech si vzal ženu, která právě jeho vztah se Šeredovou rozbila. Ilaria D’Amico odlákala otce od rodiny ještě, když byli manželé.

Česká modelka Alena Šeredová se za Gianluigiho Buffona vdala na pražském Vyšehradě v roce 2011. Snoubenci se tenkrát brali po šestiletém vztahu, kdy spolu měli už tříletého synka Louise Thomase a ročního Davida Lee.

V té době třiatřicetileté Šeredová a stejně starý italský fotbalový brankář Gianluigi Buffon původně plánovali veselku na Pražském hradě v chrámu sv. Víta, ale nakonec se hrdličky rozhodly slavnostní obřad přesunout právě na Vyšehrad.

Na svatbě tenkrát nechyběli kromě českých medií ani zástupci těch italských, hvězdou totiž nebyl jen jejich fotbalový miláček, ale i Šeredová, která se za šest let vztahu se sportovcem stihla stát italskou celebritou. Účinkovala v pořadech Torno Sabato a Bubusette a zahrála si i ve filmu Christmas in Love.

Konec pohádky zapříčinila moderátorka

Krásná pohádka ovšem neměla dobrý konec. V roce 2014 přišel rozvod. Co se stalo? Buffon se během jednoho rozhovoru zakoukal do italské moderátorky Ilarie D’Amico a skandál byl na světě. Když je italští paparazzi načapali spolu, Šeredové došla trpělivost a Gigimu přistály na stole rozvodové papíry.

Od té doby je to už deset let, a tak si jak Šeredová, tak Buffon našli nové partnery. Tedy Šeredová, Gigi pro tentokrát zůstal „věrný” své nové lásce Ilarii. S tou si řekli „ano” na konci září. „Konečně MY,” stálo pod příspěvkem, který sdílel na svém Instagramu italský hřebec.

Veselka to byla vskutku honosná, jak do počtu lidí, tak do počtu hvězdných hostů. Nechyběla například italská herecká ikona Monica Bellucci se svým partnerem, americkým režisérem Timem Burtonem. Novomanželé zpečetili svůj svazek v severozápadním Toskánsku v provinciích Lucca a Massa-Carrara.

„Nemám k té paní žádný kladný vztah, ale přesto o ní před dětmi nikdy nemluvím hanlivě. Nikdy mi neujede nějaká nadávka, na to si dávám velký pozor. Naopak se snažím, aby ze mě děti necítily žádnou zášť nebo nenávist. Nechci je takovými věcmi zatěžovat. Nechci kluky přesvědčovat, že se máme všichni rádi a jsme jedna rodina, když to tak není. Přetvařovat se nebudu,“ prozradila před lety česká modelka na konto svého exmanžela a jeho nové lásky v rozhovoru pro časopis Maminka.

Šeredová se provdala za miliardáře

Zášť ani nenávist nemusí cítit však ani ona. Šeredová se vloni provdala za dědice automobilky Fiat, Alessandra Nasiho. S ním se na veřejnosti zpočátku neobjevovala, rozvodový proces je v Itálii běh na dlouhou trať, musí se čekat na schválení z Vatikánu, a tak se to může celé protáhnout až na několik let. Milenci se tedy oficiálně bok po boku objevili až v roce 2016, kdy je italští paparazzi načapali v zábavním parku nedaleko Turína.

„Přítel pochází z nějaké rodiny, která je v širším pojetí součástí rodinného klanu o stovkách větví a nevím kolika tisíců lidí. Základní část této rodiny je spolumajitelem nejen Fiatu a s tím i značek Ferrari, Maserati, Alfa Romeo a dalších firem, které spadají pod jednu velkou zastřešující firmu jménem Exor. Můj přítel je jejím viceprezidentem. Jinak je to normální člověk. A co bych ráda podtrhla – člověk pracující, který vstává většinou v pět a z práce se vrací v osm večer. A jediný luxus, který si dopřeje, je to, že si občas přivstane a vyšlápne si pěšky do hor směrem k Mont Blancu,“ řekla na adresu svého milého Alessandra pro magazín MF DNES.

Oba exmanželé už mají děti s novými partnery

Šeredová má s Nasim dnes, po několika neúspěšných pokusech, dcerku Vivienne Charlotte, která se narodila v květnu roku 2020. Ani její exmanžel Gianluigi Buffon nezůstal s plozením potomků pozadu. S Ilarií mají synka Leopolda, který se narodil v roce 2016.

Na fotky ze svatby Gianluigiho Buffona a Ilarie D'Amico se můžete podívat v naší galerii. Podoba moderátorky s českou modelkou je samozřejmě čistě náhodná.

Zdroje: idnes.cz, super.cz, blesk.cz