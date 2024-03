Jasmína Maurerová 15. 3. 2024 8:56 clock 4 minuty gallery

Česká modelka, která ale už hodně dlouhou dobu žije v Itálii, uhranula diváky v roce 1998 v soutěži Miss. Randila nejen s českými fešáky, ale poté, co se přesunula do Itálie, si získala srdce i tamějších obyvatel, a to především mužů. Poznáte, kdo je na fotografii?

Tahle kráska randila s Bořkem Slezáčkem, pak ho ale “vyměnila” za italskou ligu. Díky svým vztahům s hercem Eduardem Costou, režisérem Luigim De Laurentiisem, ale především pak italskou fotbalovou hvězdou Gianluigim Buffonem se dostala do hledáčku tamních médií a její romance byly takřka na denním pořádku místních novin.

Posledního zmíněného si dokonce vzala za manžela, a to na pražském Vyšehradě v roce 2011. Hrdličky si řekly ”ano” po šesti letech vztahu a jak se na správnou italskou svatbu sluší a patří, byla vskutku pompézní. Po skončení obřadu společně vypustili pár holubic a následoval přesun na opulentní hostinu do hotelu Kempinski.

Svatba se původně měla odehrávat v katedrále sv. Víta, nicméně nakonec se kvůli tehdejší probíhající stávce přesunula právě na Vyšehrad. Na kráse ani slavnostní atmosféře tak snoubenci vskutku netratili. Tehdy už spolu modelka a fotbalový brankář měli dva syny Lousie Thomase a Davida Leeho, kteří samozřejmě na veselce nemohli chybět.

Pronásledovali ji jako Dianu

O tři roky později už ale tak růžovo v jejich vztahu nebylo. Začaly se objevovat spekulace, že Gigi svou manželku podvádí. A to se ve finále i potvrdilo. Paparazzi tehdy nachytali nevěrníka s moderátorkou Ilarií D’Amico. České krásce se v tu chvíli zhroutil svět. A novináři do toho začali nahánět i ji.

„Honili mě v autech, bylo to děsně nebezpečné. Vzpomněla jsem si na Lady Dianu. Říkala jsem si, že jestli nabourám, bude to kvůli nim. Člověk je z toho divně nervózní. Víte, že jsou za plotem, před domem. Toto hrozné období jsme ale přežili a je za námi,““ svěřila se tehdy podváděná modelka.

Ačkoliv to pro ni byla neskutečná rána do srdce a osobní zrada, přiznává, že není člověk, který by se mstil. A to hlavně kvůli svým synkům, a proto, že je mediálně známá. „Jinak by si dnes moji chlapci mohli přečíst ošklivé věci, které řekla jejich matka o jejich otci, a jsem přesvědčena, že toto všechno by se nikdy nemělo dělat, i když je rána hluboká,“ řekla tehdy k nevěře svého bývalého manžela.

Modelka si myslela, že už zůstane nadobro sama, ale její krása nezůstala dlouho ladem. Seznámila se s dědicem automobilky Fiat Alessandrem Nasim. „Alessandro dokázal naplnit mé chvíle samoty, aniž by na mě vyvíjel tlak nebo spěchal. Vše se tedy odehrálo s respektem k mému i jeho věku,” popisuje seznámení.

Skončila v náručí miliardáře a dědice Fiatu

Netrvalo dlouho a česká kráska se znovu zamilovala. Páru se v roce 2020 narodila dcerka Vivienne. Pro Alessandra to byl první potomek, stejně jako svatba, která se uskutečnila minulý rok. Ačkoliv to pro ni byla svatba už druhá, tak tento šťastný okamžik se svou novou láskou dokázala prožít natolik, že to i pro ni bylo jako poprvé.

Protože je Alessandro Nasi miliardář a dědic automobilky v jednom, nebyla to samozřejmě svatba jen tak obyčejná. Pár se vzal na Sicílii, kde bylo přítomno zhruba sto hostů. Organizaci celé události si vzala na starost modelčina blízká přítelkyně Alessandra Grillo. Mezi hosty nechyběla další česká modelka Pavlína Vrbová, ale i italská nebo monacká šlechta.

Řeč je samozřejmě o Aleně Šeredové, úspěšné české modelce, která svůj život nasměrovala právě do temperamentní Itálie. Zalíbilo se jí tam natolik, že se do Čech už neplánuje vracet. Italové si ji zamilovali, a tak se po nějaké době stala v podstatě stálicí tamních televizních pořadů. V roce 2003 si dokonce zahrála jednu z hlavních postav v italské divadelní komedii.

Zdroje: cs.wikipedia.org, expres.cz, idnes.cz, idnes.cz