Kdo by si nepamatoval herečku Alenu Antalovou z oblíbeného seriálu Četnické humoresky, kde si zahrála manželku strážmistra Arazíma. Podívejte se, jak dnes žije manželka čtyř dětí a co pořád dělá.

Krásná majitelka květinářství Liduška Horká odolávala fešnému vrchnímu strážmistrovi Karlu Arazímovi, kterého ztvárnil Tomáš Töpfer, docela dlouho. Nicméně, dobrá věc se podařila. Všichni jsme Aleně Antalové drželi palce, aby jí vztah s Arazímem vyšel. Ale jak to má herečka ve skutečnosti?

Tak trochu světoběžnice

Herečka Alena Antalová se narodila na Slovensku, část dětství prožila v Kanadě a nakonec zakotvila v Brně. Dnes o sobě říká, že je Čechoslovák. V rozhovoru na Blízkých setkáních Českého rozhlasu dvojky prohlásila, že má cikánskou duši a potřebuje volnost. To je možná i důvodem, proč kdysi strávila s tehdejším partnerem Jiřím Berouskem, ředitelem stejnojmenného cirkusu tři roky na cestách.

Pro Deník.cz k tomu dodala: „Byla jsem takovou ženou z maringotky. Bylo to úžasné, víte, jak je rychle uklizeno?“ Jistý čas i prodávala vstupenky, dělala popcorn, nebo hrála v kapele. „Těsně předtím jsem dostala cenu Thálie, takže to byl trochu paradox,“ zakončila.

Optimistický úsměv

„Květinářka Liduška“ je šťastně vdaná a má 4 děti. Ve zmíněném rozhovoru Blízkých setkání vzpomínala s Terezou Kostkovou na fakt, že kdysi prohlásila, že se nikdy nevdá, protože to je svazující. Jenže pak potkala bezvadného chlapa, a jak přiznala, se kterým ji život baví. O tom svědčí i fakt, že je s ním už téměř dvacet let.

V podcastu Po dobrém se na dotaz moderátorky – co by ji vyvedlo z míry, musela pořádně zamyslet. S úsměvem přiznala, že kromě slovenské politiky to bývají její děti, což znají nepochybně všichni rodiče. K tomu dodala, že se rozčiluje hlavně na jevišti, kde má aktuálně víc dramatických rolí.

Sama sebe nazývá šťastnou a říká, že se už se umí radovat z maličkostí, i když tomu tak dřív nebylo, protože ji svazovaly obavy z toho, že něco nezvládne.

Celoživotní opora

Celoživotní oporu Alena našla v manželovi Josefovi Juráčkovi, který jí poskytl dokonalé zázemí, a to nejenom hmotné, ale i citové. Pro web Lidé v rovnováze oba přiznali, že na svém vztahu stále pracují a jsou spolu rádi nejenom jako partneři, ale i jako rodina s jejich čtyřmi dětmi Alenou, Elenou, Marií a Honzíkem. Manželé se také shodli na tom, že nemá smysl se hádat, protože jejich čas je drahý a nemá smysl ho ještě ubírat hádkami.

Film, divadlo a šansony

Alena začínala na prknech, která znamenají svět, již jako velmi mladá. Třicet let už je dokonce členkou souboru Městského divadla Brno, kde působí jak na činoherní, tak i na muzikálové scéně. Za titulní roli ve hře Mistr a Markétka získala Cenu Thálie za rok 1999.

Kromě divadla se věnuje i filmu. Vedle Četnických humoresek byla dalším seriálem, který ji vynesl na výsluní i Pojišťovna štěstí, kde ztvárnila roli Anny Jánské.

Před časem začala herečka vystupovat s klavíristou Alexem Andersem jako šansoniérka. Tuhle profesi si jako vystudovaná muzikálová herečka velmi užívá. Jak sama říká v práci, kterou ale nebere jako práci, protože ji velmi baví, si velmi odpočine a o to víc se pak zase těší domů.

