Legendární český zpěvák stál u zrodu českého heavy metalu. Posléze založil supinu, která úspěšně koncertovala dlouhých dvacet let. Po neshodách ji ale opustil a dodnes si s jejími bývalými členy nemohou přijít na jméno. Kdo je muž na úvodní fotografii, který má jeden z nejvýraznějších hlasů u nás?

Tento oblíbený český zpěvák se narodil v Praze dne 9. srpna 1959. Už od puberty ho to k hudbě táhlo. Když studoval střední hotelovou školu, protože z průmyslovky ho po dvou letech vyhodili, a posléze zahraniční obchod na VŠE, s myšlenkou stát se hudebníkem již v tuto dobu koketoval.

Co se týká hudebního stylu, tak ho nejprve ovlivnila americká country muzika, nicméně už zanedlouho velmi přitvrdil. Tento umělec stál v roce 1982 s Jiřím Urbanem a Miroslavem Nedvědem u zrodu českého metalu.

Vznik hudební legendy

Založili velmi slavnou skupinu, natočili nespočet desek. Jak tomu už ale bývá, jen málo uměleckých uskupení vydrží fungovat, nebo vydrží fungovat v původní sestavě. Nejinak tomu bylo i v tomto případě, kdy zpěvák 15. května 2002 při příležitosti dvacátých narozenin kapely v pražské Lucerně oznámil, že ji opouští.

Namísto něj za mikrofon postupně nastoupili například Petr Kolář nebo Jan Toužimský. Proč se tomu tak stalo? Opět to není žádná rarita, frontman skupiny se chtěl vydat na svou sólovou kariéru, což později potvrdil i jeden ze spoluzakladatelů Jiří Urban. Nicméně reklamu prý svému, v té době již bývalému, kamarádovi dělat nechtěl, a tak se chlapci rozešli. Ve zlém.

S kapelou se nerozešel v dobrém

O pět let později se svou původní kapelou ještě vystoupil na jejích pětadvacátých narozeninách, ale to byla už skutečně poslední kapka. Když vloni legendární heavy metalová skupina slavila čtyřicet svíček na dortu v pražském O2 universu, zúčastnit se odmítl.

„Škoda rozhodnutí, domnívali jsme se, že dvacet let úspěšné sólové kariéry konečně mohlo dát nadhled nad jeho nechutí představit se fanouškům alespoň výjimečně,“ poznamenal poněkud stroze jeden ze zakladatelů uskupení Jiří Urban.

Hudebník měl úspěšnou svou sólovou dráhu, o ostatní členy kapely neměl potřebu se „starat“. Ihned, co skupinu opustil, založil si vlastní projekt, který nesl jeho jméno. Do něj si pozval své někdejší původní spolupracovníky Karla Adama a Mirka Macha.

Deratizér, SPD a autonehoda

Se zpěvákem je spojena i jistá řada kontroverzí. Ať už se to týká jeho životního stylu nebo politických názorů. Před více než dekádou se mnozí pohoršovali nad textem k jeho písni Deratizér, který měl poněkud rasistický podtón. Lukáš Pavlík, bubeník, který k ní složil hudbu, ji posléze odmítal na koncertech hrát a ve finále kapelu dokonce opustil.

Legendární zpěvák byl dokonce spojován s politickým hnutím SPD Tomia Okamury, jelikož byl několikrát spatřen na akcích hnutí. On sám se ale od uskupení Svobody a přímé demokracie distancuje a prohlásil, že nikdy jeho členem nebyl a ani jej nevolil.

V roce 1976 měl ošklivou autonehodu, při které přišel o levé oko. Od té doby má oko skleněné a od té doby jej také můžete vídat s jeho pro něj tak typickými černými pilotkami.

Vykouřil až sto cigaret denně

Není ani nic neobvyklého, že jako správnému „metalákovi“ mu nebyly cizí ani cigarety a alkohol. V jednu dobu byl schopný vykouřit dokonce sto cigaret denně a každý den trávit v hospodě. Tomu ale brzy učinili přítrž lékaři.

„Měl jsem špatnou propustnost cév, zanesené krkavice, jednu skoro úplně, a doktoři mi řekli, že tohle ne a že konec. Ale vzít to úplně natvrdo a přestat kouřit úplně, by způsobilo organismu ještě další problémy, proto jsem to jenom podstatně zkrouhnul. Doma už kouřím jenom na záchodě, a tam tak dlouho nevydržím, a v hospodách už se stejně skoro nikde kouřit nesmí,“ prozradil už před lety umělec pro web Super.cz.

I přesto, že svůj příjem nikotinu i alkoholu omezil, není na tom zdravotně nijak valně. V ohrožení života není, ale na pódium mu musí pomáhat jeho o třiadvacet let mladší manželka Johanka. Ta mu také hlídá to, aby poctivě a pravidelně bral všechny prášky. „Beru prášky na cévy, na tlak a na dnu. A pak ještě na žaludek, aby mi z té spousty prášků nebylo špatně,“ vyjmenoval veškerou medikaci od doktorů legendární zpěvák.

Ačkoliv ani tento styl života není úplně ideální, je alespoň o trochu příznivější než ten, který vedl umělec do té doby, než mu to doktoři zakázali. Můžeme tedy jen doufat, že spoluzakladatel legendární heavy metalové skupiny Arakain – Aleš Brichta nás bude svými vystoupeními těšit ještě nějaký ten pátek. Poznali jste zpěváka na úvodní fotografii?

