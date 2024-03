Externí autor 28. 3. 2024 clock 5 minut gallery

Tento český rozhlasový a televizní moderátor začínal v karlovarském rádiu jako mladé ucho. Pak přišel udělat kariéru do Prahy, kde mu dala co proto Veronika Žilková. Postupně se ale díky její tvrdé škole vypracoval. Dnes moderuje jak v televizi, tak v rozhlase. Poznáte, o koho se jedná?

Herectví v rodině nemají, nicméně výřečnost a předvádění se ano. Maminka se vyučila prodavačkou, tatínek strojařem, jeho bratr je profesorem chemie a docentem na VŠCHT v Praze. Jediným závanem uměleckého kumštu by se snad dalo najít ještě o generaci zpět, babička s dědečkem hráli ochotnické divadlo. To bylo ale v tu dobu na vesnici běžné.

„Maminka je velmi výřečná a tatínek se vždycky rád předváděl. Když se s ním ocitnu ve společnosti, jsem vedle něj jen pouhý tichý doprovod. On je typ lidového vypravěče, jako byl Vladimír Menšík. Má také potřebu lidi bavit,“ zamýšlí se v rozhovoru pro novinky.cz moderátor nad tím, kde se v něm potřeba promlouvat k lidem a bavit je vzala.

Ačkoliv měl skvělé předpoklady k tomu se stát něčím jiným než hercem nebo moderátorem, protože ve škole byl premiant, táhlo ho to do rádia. Tam se mu podařilo i v pouhých patnácti letech se dostat. V Karlových Varech, což byl kraj, kde vyrůstal, začalo v tu dobu vysílat rádio Diana. A on namísto chození do školy započal svou rozhlasovou kariéru. Školu pak doháněl o víkendech, a to i díky bratrovi, který jezdil domů na víkendy a učilo mu do hlavy zkrátka „nalil“.

Do parády si ho vzala Veronika Žilková

V karlovarském rádiu byl rok a poté následoval přesun do velké Prahy. Sem si náš moderátor nakráčel jako velký pán, koneckonců, kdo by se mohl v patnácti letech pyšnit tím, že už moderoval v rozhlase? Hřebínek mu ale brzy srazila známá česká herečka Veronika Žilková.

„Ve Varech jsem byl jednooký král mezi slepými a v Praze jsem zjistil, že všichni moji spolužáci už něco točili, měli nějaké zkušenosti. Veronika mi hned od začátku velmi vydatně srážela ten hřebínek z hlavy. Na první hodině herectví mi řekla, že vypadám jako pásek z kolonády,“ vzpomíná na doby ranného studia, kdy si myslel, že už se v Praze nemá co naučit.

Žilková byla prý jako učitelka velmi drsná a nesmlouvavá, některé studenty dokonce dohnala k pláči. Pro naše kvítko z Varů byla ale cenná hlavně tím, že ho velmi rychle uzemnila a naučila pokoře. „Přijel jsem z Varů, nos nahoru, protože jsem tam vyhrál anketu o nejoblíbenějšího moderátora naší stanice,“ dodává.

Díky této tvrdé škole se ale velmi rychle na české televizní scéně uchytil. V roce 1997 probíhal konkurz na moderátory do Snídaně s Novou a on s Hanou Šimkovou vyhráli v konkurenci 3800 dam a 700 pánů. Na televizi Nova vydrželi až do doby, než si nový šéf přivedl své lidi, byli to sourozenci Gondíkovi.

O práci ale skutečně dlouho nouzi neměl. „V pátek jsem ještě byl na Nově a v pondělí už v Dobrém ránu na ČT. Po letech jsem se dověděl, že Veronika Žilková zavolala tehdejšímu šéfovi pořadu a doslova mu vyhrožovala, že s ní bude mít problém, když mě nevezme,“ vzpomíná na to, jak sice drsná a nekompromisní Žilková byla na své studenty, nicméně pokud v někom viděla talent a potenciál, neváhala se za něj postavit.

Problémy kvůli Yvonne Přenosilové

Nebyly ale všechny dny růžové. V roce 2006 neuhlídal v přímém přenosu pořadu Host do domu na Českém rozhlase Yvonne Přenosilovou, která prohlásila, že Jiří Paroubek má gesta jako italský diktátor Mussolini. Tehdy musel z pořadu odejít a mohl moderovat jen ty zábavné. Nicméně mu to přineslo přátelství právě s oblíbenou zpěvačkou. „Ten den jsme se s paní Přenosilovou opili, velmi nás to sblížilo a často se vídáme. Dokonce každý rok slavíme výročí Paroubka,“ zavzpomínal ještě v době, kdy Yvonne Přenosilová žila.

Dnes moderuje úspěšný rozhlasový pořad Tobogan, což je zábavná talkshow vysílaná živě na Českém rozhlasu Dvojce. V lednu roku 2015 se svým 1000. dílem se moderátorovi dokonce podařilo vyprodat celou Lucernu.

Uzavřel registrované partnerství

V roce 2008 také uzavřel registrované partnerství s hercem a dabérem Michalem Jagelkou. „Ještě před dvěma lety bychom sobotní večer, který jsme nestrávili v baru v centru města, pokládali za ztracený. Vloni jsme si ale pořídili kouzelnou, dvě stě let starou roubenku a úplně jsme jí propadli. S přibývajícím věkem si člověk uvědomuje, že práce není všechno, a tak mizíme do přírody, jak se dá. Teprve tam člověk pochopí, kolik malicherných a zbytečných věcí člověk v životě řeší,“ řekl v roce 2011 oblíbený český rozhlasový i televizní moderátor Aleš Cibulka.

Poznali byste ho z fotografie? Jako malý klučík byl doopravdy roztomilý.

