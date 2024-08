Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí velice schopná žena. To nejspíš platí i v případě moderátora Aleše Hámy a jeho ženy Gábiny. Ta totiž navrhla dům, ve kterém manželé žijí.

Talentovaná žena

Moderátor Aleš Háma se dobře oženil. Až tak, že jeho žena Gábina sama navrhla dům, ve kterém manželé Hámovi žijí.

Oba manželé měli o domě, který se nachází v Praze, ucelenou představu. „Chtěli jsme malý dům, který by se dal v případě potřeby snadno rozšířit,“ uvedl moderátor pro iDnes.cz.

To se také povedlo. Gábina navrhla dům podle jejich představ. Dům zahrnuje světlík, kterým je možné vést schodiště, obývací pokoj má jednu stěnu prosklenou.

V případě, že by manželé Hámovi chtěli dům zvětšit, mohla by se prosklená stěna rozšířit na zimní zahradu. „Je to ale hudba budoucnosti, zatím nám dům stačí tak, jak je,“uvedl Háma.

Dům je postavený v jednoduchém stylu. Na samém počátku jeho realizace řešili manželé Hámovi především materiál, ze kterého dům postaví.

S ohledem na energie

Důvodem byla především stále rostoucí cena energií. „Energie jsou hodně drahé již dnes a do budoucna to bude spíš horší. Proto jsme kladli důraz na to, aby byl dům dobře tepelně izolovaný, a tedy energeticky úsporný,“dodává moderátor.

A jaký materiál manželé Hámovi nakonec vybrali? Zvolili tvárnice vyrobené liaporbetonu. „Nakonec padla volba na liaporbetonové tvárnice. Přímo v nich je totiž zalitá izolace, takže mají výborné termoizolační vlastnosti.“

Liaporbetonové tvárnice se od těch klasických liší tím, že se nespojují betonem, ale lepidlem. Velkou výhodou těchto tvárnic je tedy fakt, že s nimi lze pracovat za jakéhokoliv počasí.

Tedy i v zimě, kdy valná většina stavebních firem příliš nepracuje. Betonu pak manželé Hámovi zůstali naklonění také ve vnitřních prostorách. „Je to neuvěřitelně odolný materiál, vydrží snad všechno,“uvedl Háma.

Podlahu jejich domu tvoří průmyslová mozaika z odřezků dřeva, která je stejně jako beton takřka nezničitelná. Schodiště nemá klasické zábradlí, je chráněné skleněnou deskou.

Kromě klasických místností, jako jsou kuchyň a koupelna, je dům vybavený dvěma pracovnami a garáží. „Skutečnou perličkou je potom malý nákladní výtah. V přízemí má dvířka do garáže a do technické koupelny a v patře do kuchyně a do chodby vedle koupelny. Nejčastěji se jím tedy dopravují nákupy a prádlo,“ dodal moderátor.

