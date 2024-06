Externí autor 8. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Aleš Háma je všestranně nadaný umělec. Herec, zpěvák, kytarista, moderátor a komik, který se neztratí ani v kuchyni. Není divu, že si ho bedlivě střeží jeho krásná manželka Gabriela, a to už přes dvacet let. Řadí se tak mezi nejstálejší páry českého showbyznysu.

Aleš Háma a jeho manželka Gabriela oslavili v roce 2021 dvacet let od svatby. To je dnes vskutku úctyhodná doba na délku manželství, a tak se mnoho lidí pídí po tom, jaký je umělcův recept na zdravé manželství. Podle Hámy to samozřejmě není zadarmo a je třeba si vztah zpestřovat různými aktivitami. On a jeho Gábi například rádi cestují po České republice, kdy objevují archeologické památky a naleziště.

Bavič samozřejmě nazastírá ani to, že občas se to neobejde tak úplně bez mráčku. „My se zhádáme v Praze kvůli různým kravinám, prkotinám, přestavbám a zahradnímu nábytku, ale na výletě ve dvou si to nekazíme,“ prozradil v pořadu televize Prima Show Jana Krause.

Vztahová hygiena podle Aleše Hámy

„Říkám tomu vztahová hygiena – když jste s tím člověkem čtrnáct dní dvacet čtyři hodin denně, tak my si s manželkou hrozně vyhovíme,” pokračuje dál v manželské osvětě někdejší moderátor zábavné show Taxík.

Stejně, jako mnoho dalších celebrit si Aleš Háma své soukromí vcelku střeží. Mnoho jeho fanoušků tak až do nedávna nevěděla, jaký klenot má doma. Krásná Gabriela řekla “ano” svému vyvolenému v roce 2001 ve Strahovském klášteře. A když jejich svazek oslavil dvacet let, rozhodl se jinak skoupý Háma svou radost a štěstí sdílet i s ostatními. „Někdy je potřeba před chybami toho druhého přivřít oči. Pak to jde samo i 20 let, viď Gabčo,“ cituje umělcova slova web blesk.cz.

Fotografie, které herec, bavič a moderátor sdílel, dělí oněch dvacet let, nicméně paní Hámové to nesmírně sluší i dnes. Už tehdy to byla půvabná mladá dáma a je vidět, že manželství jí prospívá, protože její obličej je plný radosti a jestliže ho zdobí nějaké vrásky, pak jedině od úsměvu.

10 let se spolu učíte žít, říká Háma

„Já k manželství přistupuji s jednoduchou tezí a myslím, že manželka to má podobně. Těch prvních 10 let se spolu učíte žít a těch druhých 10 let víte, že bez přikládání do kotle ten vlak nejede, to znamená, že člověk musí tomu druhému dávat stále najevo, že o něj stojí,” uvedl Háma v rozhovoru pro web zivotvcesku.cz.

Paní Gabriela Hámová se živí jako designérka. „Věřím, že každý interiér v sobě má potenciál – být ještě lepším – a mým úkolem je pomoci mu k tomu… Reference jsou vždy poplatné době svého vzniku, původnímu prostředí interiéru a požadavkům daného klienta. Tedy i váš interiér bude unikátní – vytvářen přímo pro vás,” uvádí na svých webových stránkách hercova krásná manželka, která navrhla interiér bytu i Tereze Kostkové.

Aleš Háma má skutečně štěstí, a tak nezbývá než manželům popřát, ať jim to vydrží minimálně ještě jednou tolik let.

