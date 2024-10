Externí autor 11. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Letos je to už krásných 23 let, co jsou manželé Hámovi manžely Hámovými. Pro někoho vcelku nepředstavitelná doba na soužití s jedním partnerem, nutno podotknout, že se jedná o manželství, Aleš Háma a jeho krásná paní Gabriela spolu jsou mnohem déle. Podívejte, jak jim to v jejich velký den slušelo!

Aleš Háma a Gabriela si řekli své „ano” v roce 2001 ve Strahovském klášteře, kde je oddával kněz Gejza. Od té doby uběhla pěkná řádka let, a tak se nabízí otázka, jak to ti dva dělají, že jim to pořád tak dobře klape.

„Říkám tomu vztahová hygiena – když jste s tím člověkem čtrnáct dní dvacet čtyři hodin denně, tak my si s manželkou hrozně vyhovíme. My se zhádáme v Praze kvůli různým kravinám, prkotinám, přestavbám a zahradnímu nábytku, ale na výletě ve dvou si to nekazíme,“ prozradil oblíbený moderátor a herec v Show Jana Krause.

Cestování jako záruka spokojeného manželství?

Manželé Hámovi rádi cestují, rádi cestují spolu a rádi cestují spolu po celém světě. Ostatně se o tom můžete dost dobře přesvědčit na Instagramu paní Gabriely, která je vůči svým fanouškům velmi sdílná a ráda se pochlubí nějakou tou fotkou z výletu s manželem.

Podle posledních snímků navštívili Neapol a nedlouho předtím Kanadu. „Jsou různé druhy výletů, které naše rodina podniká nebo podnikám já sám. Já třeba úplně miluju odjet sám do lesa a tam být dva dny a u toho chytat ryby nebo chodit po houbách, to je úplně jedno. Pak jsou třeba výlety s manželkou, kdy rádi objevujeme archeologické památky a naleziště,“ pokračuje v líčení rodinných, manželských i samostatných aktivit někdejší moderátor pořadu Taxík. Vše se ale týká cestování.

Na to, aby byl doma klid, když klid být má a když se má něco dít, aby si lidé nezevšedněli, má Aleš Háma také návod. „Bez přikládání do kotle ten vlak nejede, to znamená, že člověk musí tomu druhému dávat stále najevo, že o něj stojí,” prozradil pro web Život v Česku.

Někdy je potřeba před chybami toho druhého přivřít oči

Podle herce se navíc prvních deset let manželství navzájem poznáváte, takže když si to vezmete konkrétně v jejich případě, jsou spolu vlastně „teprve” třináct let. Ale i tato „zkrácená” doba podle „Háma-metru” je už velmi hezká.

Aleš Háma i jeho paní sice sdílí se svými fanoušky fotky z cest, jinak si ale své soukromí vcelku hlídají. Když se ovšem před třemi lety naskytla příležitost vyjádřit své city, herec toho využil. Jednalo se totiž o dvacetileté výročí od svatby a Háma se své milované Gabriele veřejně vyznal.

„Někdy je potřeba před chybami toho druhého přivřít oči. Pak to jde samo i 20 let, viď Gabčo,“ napsal Háma. I jeho paní nostalgicky zavzpomínala na jejich velký den, na svém Instagramu sdílela fotografii, která je vskutku dojemná.

Ať už z důvodu, že Aleš Háma je tam roztomilé mladé ucho nebo i proto, že to jeho nastávající Gabriele tak strašně moc sluší.

Na fotografie ze svatby manželů Hámových se můžete podívat v naší galerii.

