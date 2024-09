Talentovaný zpěvák s pěveckým rozsahem od barytonu po tenor v 70. letech dobýval podia a měl slušně našlápnutou hudební kariéru. Pak se nečekaně vytratil, nikoliv však ztratil. Zpěv pověsil na hřebík, ale a diváci ho mohli vídat v jiných rolích. Vybavíte si ho, když se třeba řekne šípkový čaj?

Co vítr vzal

Co vítr vzal je název jedné z jeho nejznámějších písniček, jeho prvním hitem ale byla Pozdravuj. Sympatický Aleš Ulm (31. 1. 1947) studoval zpěv na Lidové škole umění a Lidové konzervatoři. Jako student střední průmyslové školy se přihlásil do soutěže Talent, kde skončil čtvrtý. O pět let později v ní získal stříbrnou příčku, která odstartovala jeho krátkou, ale úspěšnou hudební kariéru. S Jak motýl křídla mám si v Děčínské kotvě v roce 1972 vyzpíval zlato, bronz do své sbírky přidal na Bratislavské lyře o rok později svým Šálkem šípkového čaje.

Jeho Pozdravuj si můžete poslechnout na následujícím videu:

Reprezentoval naši zemi na zahraničních festivalech, spolupracoval s předními orchestry a svého času se o něm říkalo, že je druhým Gottem. Kritiky o něm psaly jako o zpěvákovi s technicky dobře zvládnutým hlasem, který skvěle frázuje, má cit pro rytmus a text. A co mu vítr vzal? Dobré textaře a skladatele, které každý zpěvák potřebuje, a tak se na počátku 80. let začal vytrácet, až zpěv nadobro pověsil na hřebík.

Díky svému hlasu, procítěnému zpěvu a šarmu si získal řadu příznivců

V nové roli

Jako zpěvák dálkově vystudoval žurnalistiku a Filmovou a televizní fakultu a do televize vedly jeho další kroky. Stal se velmi úspěšný dramaturg a scénárista, především v oblasti zábavných pořadu a soutěží České televize. Diváci si ho můžou pamatovat i jako moderátora oblíbeného Kufru (1992-2004), k němuž napsal scénář a uváděl ho spolu s Pavlem Zedníčkem. Podílel se a režíroval neméně úspěšnou televizní soutěž O poklad Anežky české.

Jeho jméno, ať již jako autora, režiséra či dramaturga stojí za celou řadou dalších pořadů jako Abeceda zdraví, Múzy v muzeu či StarDance aneb když hvězdy tančí, Všechnopárty, ale i televizních dokumentů o významných osobnostech česko-slovenské historie. Pro internetovou televizi Stream režíroval Výlety do minulosti.

Úspěšný i na papíře

O tom, jak si sbalil svůj „kufr“ a vypravil se za dobrodružstvím do Thajska, vypráví ve svých zápiscích Pozor, opice kradou! (2017). Velmi zábavnou formou popisuje své cestování, svěřuje se i s podivuhodnými a neobvyklými příhodami. Obal publikace svými ilustracemi opatřila jeho přítelkyně Vlasta Matějová.

Aleš Ulm, jak říká stárneme všichni, ale stále to je pohledný chlap

Dnes je sedmasedmdesátiletý Aleš Ulm v důchodu, kterého si užívá na cestách, s golfovou holí a hlavně dvěma vnoučaty – dvojčátky, o která se mu postaral jeho syn, na kterého je hrdý.

Zdroje: www.ahaonline.cz, plzen.rozhlas.cz, kdojeto.superia.cz, www.fdb.cz