Moderátorka Alex Mynářová je obvykle za všech okolností elegantní a vystupuje jako pravá dáma. O to překvapivější jsou její poslední fotografie, na kterých se objevila ve společnosti vysvlečených fešáků. Přestože to na první pohled působí zvláštně, ve skutečnosti se ale nejednalo o nic hanbatého.

Snímky, na kterých moderátorka Alex Mynářová oblečená do poměrně konzervativního kostýmku v obležení mladých mužů s obnaženou hrudí, veřejnost velmi překvapily.

U Mynářové, která je známá tím, že se snaží za každou cenu si zachovat úroveň a jen těžko by ji šlo spojovat s čímkoliv extravagantním, by to totiž nikdo rozhodně nečekal.

Nejednalo se ale o žádnou akci spojenou s filmovým průmyslem pro dospělé nebo třeba MMA zápasy. Ve skutečnosti byla totiž v hlavní roli kosmetika. Půvabná tmavovláska si totiž vyrazila na představení nové kosmetické řady, kterou pro svou značku připravila modelka a podnikatelka Simona Krainová.

Pro Mynářovou je vzhled důležitý

Jedná se o speciálně navrženou řadu tělových másel, a tak přítomní mladí muži na svém vlastním těle demonstrovali, jak hebkou a bezchybnou pokožku po jejich použití můžete mít.

Vidět Alex Mynářovou na události spojenou s kosmetikou již tak zvláštně nepůsobí. Je o ní totiž známo, že si na svém vzhledu dává opravdu záležet a snaží se na sobě pracovat, přestože jako pracující maminka dvou malých chlapců rozhodně nemá času nazbyt.

„Řeším to hodně. Spotřeba mého oblečení je celkem velká vzhledem k tomu, že často moderuji a jsem neustále někde vidět. Ale i kdybych nebyla, tak chci vypadat dobře. Chci se cítit dobře, tak proto,” vysvětlila pro Extra.cz.

Bojuje se závislostí na sladkém

Jedna věc je pro ni ale velmi těžká, co se vlastního těla týká. Udržet se v kondici a nenabírat přebytečná kila se jí totiž daří jen s největším sebezapřením.

„Já se sladkým bojuji. Bojuji se závislostí na sladkém a není den, kdy bych si něco nedala. Je fakt, že teď v říjnu se mi podařilo vydržet osm dnů bez sladkého a vlastně úplně bez cukru, ale dál to teda nešlo,” práskla na sebe Alex Mynářová.

Na akci zapózovala nejen s mladými modely, ale také se samotnou hlavní hvězdou večera Simonou Krainovou. Ta si nedávno prošla náročným obdobím, kdy ji trápily zdravotní potíže, toho dne již ale působila opět poměrně fit.

Cítí se lépe než ve třiceti

Přestože už Alex Mynářová oslavila čtyřicítku, nejspíš by jí tento věk nikdo nehádal. Kromě toho přiznala, že je nyní se sebou konečně spokojená. Jako mladší se prý cítila mnohem více nejistě.

„Cítím se výborně. Paradoxně lépe, než když jsem slavila 30. Tehdy jsem neměla životního partnera a zázemí. A byť jsem měla práci svých snů, vracet se do prázdného bytu nebylo nic veselého," popsala pro Expres.cz.

Ke stárnutí obecně má zdravý přístup a není fanynkou estetických zákroků, které jsou až příliš na sílu. „Raději budu mít sem tam nějakou tu vrásku, než abych si přestala být podobná. Snad mi to vydrží a budu umět stárnout," sdělila.

