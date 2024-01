close info Profimedia

Elena Velímská 12. 1. 2024 10:20 clock 3 minuty

Na „Mikuláše“ roku 2023 to bylo 50 let, kdy Alexander Hemala, jeden z nejzkušenějších a oblíbených hlasatelů poprvé uvedl pořad Čs. televize. Vídat jsme jej mohli až do roku 2005. Dnes jeho tvář neprozrazuje, že je v důchodu, čas mu ji nezbrázdil, a rozhodně se nenudí…

Kus života Alexander Hemala (*3. září 1952) pracoval jako hlasatel Československé a později České televize třicet dva let, čímž drží rekord coby hlasatel, který uváděl televizní pořady nejdéle. Posledním byl Silvestr 2005, kdy se s televizními diváky rozloučil a zároveň jim za všechny kolegy poděkoval za letitou přízeň. Narodil se v Brně, vyrůstal ale v Praze v domě Městských divadel pražských, kde bydlelo mnoho známých umělců. I jeho otec Roman Hemala (1925-2005) byl divadelní, filmový a televizní herec, který díky vytříbenému hlasovému projevu působil i v rozhlase. Možná to tak byly „hlasové geny“, které přiměly Alexandra „Sašu“ zúčastnit se v jednadvaceti letech konkurzu na hlasatele. Bez protekce a jakýchkoli hereckých zkušeností uspěl. close Magazín Kam zmizela slavná televizní hlasatelka Marie Tomsová? Takhle vypadá nyní, v 71 letech Před tím, než začínal překonávat první trému a stávat se neopomenutelnou součástí televizního vysílání, piloval umění správné mluvy u profesorky DAMU Anny Rottové. Nejen na ni, jako vznešenou dámu, ale celé své hlasatelství vzpomíná rád jako na hezké období a práci, při které potkal mnoho zajímavých lidí. close info YouTube zoom_in Alexander Hemala uvádí vánoční program na ČT2 (1996) Klíč pod rohožkou Než pan Alexander dal (nejen symbolicky) klíč od své hlasatelské šatny pod rohožku, stihl se ještě v roce 1990 stát nejoblíbenější tváří Československé televize. A ještě před tím, během prvních let působení v televizi dálkově vystudoval Fakultu žurnalistiky Karlovy univerzity. Když už pro hlasatele nebyla práce a skončili, mohl se proto uplatnit jako redaktor. Přijal však nabídku pracovat jako režisér denního televizního vysílání, jímž byl do roku 2014. Byla to pro něho práce zajímává, ale po šedesátce ho začala tak nějak zmáhat a chtěl si víc užívat života. Dal přednost „volné noze“. Už během režírování moderoval Alexander Hemala Dobrý večer Česko, působil i mimo televizi, třeba v zájezdovém pořadu Jiřího Wimmera. Na rok převzal žezlo od Přemka Podlahy v pořadu Receptář prima nápadů (2014–2015). Jako moderátora ho známe z Hlasatel/ky v akci, kde vystupuje po boku svých bývalých kolegyň Saskie Burešové a Marie Tomsové. V této „roli“ ho můžeme vídat dodnes na společenských akcích nebo slýchat jako „Sašu“ v rozhlasové humorné show Českého Impulsu či v Poště Saši Hemaly na Rádiu Impuls. close info Profimedia zoom_in (zleva) Alexander Hemala, Petra Černocká, Saskia Burešová a Marie Tomsová při křtu její knihy Jiná už nebudu, březen 2023 Rodinná harmonie Svou životní lásku – dívku Vlastu – potkal na střední škole. Po pár letech známosti se vzali a dnes jsou spolu padesát let. Kořením jejich vztahu jsou stále romantické okamžiky, základem (nejen) dle Alexandera pochopení, snaha vyhovět si. Stejně jako obecně ve všem v životě, jde o hledání a nacházení harmonie a spokojenosti a snažit se nelámat si hlavu s hloupostmi. Ona ráda čte, on si rád vyjde s pejskem na procházku do lesa. Jezdí spolu na chalupu po rodičích a společným koníčkem je plavání. close info Profimedia zoom_in Šťastný dědeček se svou vnučkou Marianou, 2018 Mají tři děti, Andreu, Jakuba a Nikolu. Dnes je pan Alexander šťastným dědečkem osmi vnoučat a spolu se ženou si prarodičovství užívá. Zajdou s vnoučaty do kina, zajedou na výlet poznávat republiku, svět, pohlídají je, když je potřeba… close Magazín Jak dnes vypadá Zlatovláska, Jorga Kotrbová: V 76 je stále atraktivní a po revoluci pohádkově zbohatla Alexander Hemala je sice důchodce, do „důchodu“ se zatím nechystá. Věří, že ten správný čas, kdy je třeba odejít, pozná. close info Profimedia zoom_in Alexander Hemala se svou manželkou, září 2023 Zdroje: zivotopis.osobnosti.cz, www.lifee.cz, www.idnes.cz, www.super.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít