Lukáš Vaculík si své soukromí hlídá. Nějaké informace se o jeho osobním životě na povrch ovšem dostaly. Oblíbený herec má po celou svou kariéru nespočet fanynek. Není se tak čemu divit, že podlehl kouzlu hned několika půvabných žen. S jednou uhrančivou brunetkou dokonce počal nemanželské dítě.

Lukáše Vaculíka ženy milovaly napříč věkovými kategoriemi. Jako hvězda filmů Kamarád do deště, Láska z pasáže nebo Vítr v kapse se jim výrazně vepsal do srdcí. Charismatický herec byl hlavně v osmdesátých letech hvězdou číslo jedna.

Oficiální vztah

Jeden z vůbec nejoblíbenějších českých herců se v roce 2006 oženil s Petrou Křížovou. Manželství jim vydrželo do roku 2014. Rozvod se slavnému herci podařilo několik let tutlat. Exmanželé mají dnes již dospělého syna Lukáše. Syn se Petře a Lukášovi narodil v roce 2003. V té době už ovšem jedno dítě herec měl.

Letní láska

Slovenský magazín Plus 7 dní přišel s informací, že má hvězda filmu Kamarád do deště nemanželskou dceru s půvabnou Alexandrou ze Slovenska. Jiskra mezi nimi přeskočila v období, kdy byl Vaculík na vojně v Trnavě.

„Byla to letní láska, zamiloval se do ní,“ prozradil zdroj pro Plus 7 dní. Alexandra nakonec o devět měsíců později skončila v porodnici. Na svět přivedla dceru, kterou pojmenovala po sobě.

Vaculík svou letní lásku navštívil dokonce v porodnici. Ze začátku tak nic nenasvědčovalo tomu, že by s Alexandrou a jejich dcerkou netvořili kompletní rodinu. Nakonec se domluvili na tom, že spolu žít nebudou. S dcerou i tak zůstal v kontaktu.

Život v ústraní

Slovenský web přišel s odhalením v roce 2009. Dceři Alex je dnes šestatřicet let. Ona i její matka se drží mimo veřejný život. Přeci jen pár informací se o Alexandře mladší na veřejnost dostalo.

Alexandra studovala v Brně na Masarykově univerzitě. Přes léto se živila jako au-pair po Evropě. Už ve velmi mladém věku se pyšnila dokonalou angličtinou a francouzštinou.

„Když jsem dokázala 22 let mlčet, zůstanu jako partyzán i dál. Je to pro mě dost choulostivá věc a už jsem si kvůli tomu hodně vytrpěla. S Lukášem jsem se kdysi dohodla, že to nebudeme medializovat, a chtěla bych to dodržet,“ citoval její maminku web Plus 7 dní.

Nová žena

I sám herec o dceři mluvit nechce. Své soukromí si střeží za všech okolností. Například se snažil ututlat svou poslední svatbu. Vaculík si vzal výrobní ředitelku televize Prima Lucii Kršákovou. Půvabná brunetka je velmi vlivnou ženou ve svém oboru. V minulosti pracovala jako ředitelka vlastní tvorby v České televizi i v konkurenční TV Nova.

Informaci potvrdili kolegové půvabné brunetky. „Je to tak, Lucka si Lukáše vzala. Úzkostlivě se to snažili ututlat, jejich svatba byla jako akce tajných služeb. Nedalo se nevšimnout toho, že do práce už pár týdnů chodí s prstýnkem,“ uvedl zdroj z televize Prima pro iDNES.

Vaculík si své soukromí střeží hned z několika důvodů. V minulosti média spekulovala o tom, že je herec homosexuál. Kvůli tomuto tvrzení se Vaculík dokonce soudil a spor vyhrál.

