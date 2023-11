close info Profimedia

Do jednotek Rudé armády nastoupila, když jí bylo dvanáct. O deset let později už velela tankové četě. To byla Aleksandra Grigoryevna Samusenko, která se do historie zapsala jako jedna z nejodvážnějších tankistek. Zároveň se proslavila také svou bizarní smrtí.

