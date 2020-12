Jed v trenkách: Navalnyj zná detaily své otravy. Omylem je vyzradil ruský agent

Otrava kritika Kremlu Alexeje Navalného byla jako vystřižená ze špionážního filmu. Neúspěšný pokus a jeho následné odhalení však připomíná spíše komedii. Ruský agent, který se operace otrávení účastnil, totiž nevědomky v telefonickém rozhovoru Navalnému vyzradil, jakým způsobem jeho tělo přišlo do styku s toxickou látkou. Ta byla nastražena do spodního prádla!

Snažili se otrávit kritika Kremlu Alexeje Navalného, jejich plán ale zdaleka nevyšel podle představ. Navalnyj v srpnu letošního roku zkolaboval během letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Letadlo následně nouzově přistálo a Navalnyj byl transportován do nemocnice, otravu však lékaři vyloučili. Informoval o tom iROZHLAS.

Po dvou dnech byl Navalnyj přepraven v bezvědomí do Německa na berlínskou kliniku, kde mu byla diagnostikována závažná otrava. Následně bylo potvrzeno, že v jeho krvi byla nalezena nervově paralytická látka typu novičok. Minulý týden pak servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů otravy. Ti jsou podle nich spojeni s kriminalistickým ústavem FSB.

Zdroj: Profimedia

Prezident Putin na tiskové konferenci ve čtvrtek odhalení označil ze pouhý trik, jehož cílem je napadnout ruské vedoucí představitele. Zároveň si neodpustil posměšnou poznámku, v níž uvedl, že kdyby chtěl někdo Navalného skutečně otrávit, „asi by to dovedl do konce”.

CNN a Bellingcat se snažily některé z odhalených členů týmu kontaktovat, avšak bezúspěšně. V tu chvíli se ale do pátrání pustil sám otrávený Navalný. Tomu se podařilo spojit s jedním z údajných pachatelů díky tomu, že své telefonní číslo zamaskoval tak, aby vypadalo, že je telefonát veden z centrály FSB. A zřejmě se nestačil divit.

Zdroj: profimedia.cz

Člen elitního toxikologického týmu ruské tajné služby FSB Konstantin Kudrjavcev během 45 minut trvajícího telefonátu učinil obrovské odhalení. Nejen že Navalnému sdělil, kam byla aplikována toxická látka, ale také vysvětlil příčinu, proč se likvidace Navalného nepodařila.

Kudrjavcev popsal detaily operace, a to včetně toho, že byl jed nastražen do páru spodního prádla Navalného, konkrétně na vnitřní stranu spodků v rozkroku. Tajný agent také naznačil, že cílem operace skutečně byla likvidace Navalného. Plán však narušilo nouzové přistání letadla a následná hospitalizace kritika Kremlu, s čímž nikdo ze zúčastněných nepočítal. Kudrjevcev se v hovoru zároveň nechal slyšet, že se vydal do Omsku s úkolem, aby zjistil, zda na oblečení, které měl Navalnyj na sobě, nezůstaly žádné stopy toxické látky.

Moskva i přes výzvy ze zahraničí odmítla zahájit vyšetřování otravy.