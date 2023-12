Bezmála osm desítek let okouzluje divadelní, filmové a televizní diváky svou krásou i hereckými výkony. Je jednou z posledních žijících hvězd zlaté éry Hollywoodu. Dnes 90letá Joan Collins je stále plná elánu a nadšení jako za mlada. Jak ale herečka vypadá? Má ten samý šmrnc jako Alexis z Dynastie?

Otevřeně mluví o své slávě, trápeních, láskách, mateřství, pěti manželstvích, životě…

O slávě…

Rodačka z Londýna, stále elegantní Joan Henrietta Collins (*23. 5. 1933) se do prostředí zábavního průmyslu narodila. Její otec Joseph William byl manažer hudebních hvězd, mezi nejznámějšími byl zpěvák T. Jones, zpěvačka S. Bassey a skupina The Beatles. Maminka Elsa vyučovala tanec. Joanu spíš než muzika a tanec zajímalo od malička herectví. Základní vzdělání získala na londýnské soukromé dívčí škole. Herectví vystudovala na Královské akademii dramatických umění. Divadelní kostým si poprvé oblékla v roce 1946. Přivydělávala si modelingem a jako modelky si jí všimnul filmový agent. A tak v roce1951 začala její dlouhá a bohatá herecká kariéra.

Jako svůdná sexbomba byla od počátku obsazovaná do rolí lehkých dívek, mladistvých delikventů a problémových teenagerů a stala se britskou „bad girl“. I role zlé princezny Nellifer ze Země faraonů (1955) jí otevřela dveře do Hollywoodu, když v ní zaujala hollywoodského filmového manažera.

Poté následovala léta postav převážně v thrillerech a hororech, ale i „lechtivých“ rolí s erotickými scénami, kde ukázala své nahé tělo, třeba ve filmových adaptacích románů, které napsala její sestra Jackie (The Stud, 1978; The Bitch, 1979). Snad nejvíce ji ale proslavila role Alexis Carrington v televizním seriálovém dramatu Dynastie (1981-1989) a filmu Dynastie: Setkání (1991).

Na průřez filmovou kariérou Joan Collins se můžete podívat na následujícím videu:

O trápeních…

Joan ztvárnila mnoho negativních postav, včetně matky, která zabila své dítě. Nikdy se ale nevyrovnala s tím, že si Alexis v Dynastii, ale i ona jako její představitelka, v očích veřejnosti získala nálepku „mrcha“. „Nikdy jsem se s tím nesmířila,“ řekla pro časopis People v říjnu 2023. „Myslím si, že je toto slovo vyjádřením nenávisti a pohrdáním ženami a je kruté.“ Dle jejího názoru byla „… Alexis velmi zranitelná a smutná postava. O děti ji připravil Blake, který byl vrah…,“ a že tohle nikdo neviděl. „Mrchou se stala proto, že se s ní tak zacházelo. Byla vtipná a měla skvělé dialogy…“

Pokud jde o další trápení, osud překrásnou herečku nijak nešetřil. Když bylo její dceři Katyaně osm, srazilo ji auto a byla několik týdnů v kómatu. Joan žalovalo jedno nakladatelství a tři manželé, podvedli ji manažeři, její sestra Jackie, po které se jí strašně stýská, zemřela na rakovinu. Před pěti lety se jí spolu s manželem podařilo uniknout z hořícího bytu v Londýně.

Lásky…

Joan milovaly stovky mužů po celém světě, alespoň platonicky. Je nasnadě, že prožila několik milostných románků. „Bydlela jsem s několika muži, s jedním po druhém. Byla jsem sériový monogamista.“ Když jí bylo bylo sedmnáct, začala chodit s jednatřicetiletým hercem Maxwellem Reedem. Jejich vztah nezačal zrovna idylicky. Reed mladou herečku jednou opil rumem, znásilnil a připravil o panenství. O tři roky později (1952) se však vzali, za čtyři roky se rozvedli, když zjistila, že ji nabízí za 10 tisíc liber na noc, s tím, že se bude dívat. Nevyšlo jí ani druhé manželství se zpěvákem Anthonym Newleyem (1963-1970), se kterým má dceru Taru a syna Alexandera. Otcem jejího třetího dítěte, dcery Katyany, je podnikatel Rony Kasse. Prý s ním zažila hezké časy, ale vysával z ní peníze, aby měl na heroin (1972-1983). Za nejhoršího manžela považuje Petera Holma, ten byl podle slov herečky násilnický podvodník a šlo mu jen o peníze (1985-1987).

V roce 2002 se provdala za o třicet dva let mladšího producenta Percyho Gibsona a konečně našla „svého prince“, jak se svěřila v jedné ze svých knih. „Percy je ten nejčestnější muž, jakého jsem kdy potkala,“ řekla pro tisk krátce po svatbě. K jejich seznámení pak dodala: „Bylo to závratné, bylo to fantastické a s Percym jsme se do sebe bláznivě zamilovali. Konečně jsem našla svou pravou spřízněnou duši a manžela navždy.“

Skvělá i mimo kameru

Kromě toho, že jako redaktorka přispívá do mnoha známých časopisů, je Joan i skvělá a úspěšná spisovatelka. Její knihy byly přeloženy do třiceti jazyků. Jako autorka bestsellerů napsala šest románů, osm autobiografií a šest knih o „kráse“, kde radí ženám, jak vypadat dobře v každém věku. Za svou hezkou pleť prý vděčí matce, která ji poradila, aby se vyhýbala slunci a používala hydratační krémy i v noci. Také zdravě jí, nepřejídá se, cvičí a plave. A je prý obdařená genem štěstí.

Několik desetiletí podporuje charitativní organizace a dětské nadace včetně UNICEF, je patronkou dětského hospice, zasloužila se o informovanost o rakovině prsu. V roce 1997 byla jmenována důstojníkem Řádu britského impéria za služby dramatu, a za svou charitativní činnost byla povýšena na komandéra téhož řádu (2015). Žije střídavě v Londýně, Los Angeles a Francii, a do hereckého důchodu se nechystá.

