F. Sobotka: Náctiletý vězeň vypracoval důmyslný systém, jak přežít Osvětim

Měli bohatství a možnost vytratit se za hranice. To si nemohl dovolit zdaleka každý. Sobotkovi ale podcenili nebezpečí, které jim hrozilo, a prošli si Terezínem i Osvětimí.

Alfred Sobotka se narodil 3. června 1928 v Praze. Jeho dědeček byl pohádkově bohatý a vlastnil zlatnictví v centru města. Když se blížili Němci, sbalili prarodiče jen to nejnutnější a pod záminkou dovolené v Karlových Varech se vypařili. Válku přežili v zapadlé vesnici nedaleko Paříže, kterou si krátce před vypuknutím koupili.

Alfrédův otec dál provozoval obchod a několikrát poslal svou ženu, aby odjela do Anglie ukrýt šperky. Nikdy nepomyslela na útěk a vrátila se. Celá rodina byla posledním transportem 13. července 1943 převezena do Terezína. Měli pocit, že jsou tam hlavně kvůli práci a velké nebezpečí jim nehrozí. Mohli se jednou týdně scházet, děti se učily a dospělí pracovali. Pěstovali zeleninu a hráli divadlo.

Dobrovolná smrt

Po čtrnácti měsících byli všichni ještě naživu. Otec byl sice několikrát na samotce ve sklepě, ale vždycky se za dobré chování dostal ven. Terezín byl bohužel jen přestupní stanicí a v září 1944 byl pro ně připraven převoz do Osvětimi. Všichni byli u vstupní brány uznáni jako práceschopní, jen Freddyho mladší bratr neprošel. Byl o čtyři roky mladší, ale pro Mengeleho a jeho lékařské experimenty už se nehodil. Čekala ho plynová komora. Otec se nedokázal tak rychle smířit s myšlenkou synovy smrti a dobrovolně se přidal na jeho stranu. O pár dnů později zemřeli.

Do Osvětimi přišel Alfréd jako šestnáctiletý chlapec v plné síle. Co vypotil, to musel nabrat zpátky. Každý den se sháněl po jídle, polévka ze shnilých brambor nebo kostek tuřínu mu nestačila. O mase si mohl nechat zdát, a tak se ládoval chlebem, který našel nebo mu ho někdo podstrčil. Několik měsíců opravoval vlaky a dobytčáky, ve kterých se převáželi vězni. Nepředřel se a práci jen předstíral. Vlaky se brzy porouchaly a musely znovu do "servisu". Zdržovací taktikou možná zachránila spoustu životů.

Za život mu vděčí i jeden z dozorců. Načapal Sobotku, jak si po hrstech odebírá obilí, které vězni našli při práci. Přinesl mu plechovku, kam ho mohl přesypat. Freddy uvnitř našel i nakousnutý koláč. To nečekal a dobrý skutek muži vrátil o pár měsíců později. Rudá armáda se vyhublých a zubožených vězňů ptala, kdo je kdo. Sobotka neváhal a dozorce, který už byl připravený u zdi na smrt, zachránil.

Nový život

Po válce se mu hnusila představa života v Evropě. V rychlosti se v Paříži vyučil zlatníkem. Zažádal o vízum za velkou louži. První zemi, ve které se mu ho podařilo získat, si zvolil jako svůj nový domov. Usadil se v Brazílii, našel si tam práci a manželku a otevřel několik obchodů se šperky. Po sametové revoluci navštívil svou domovinu a v Karlových Varech se zamiloval do křišťálu a přivezl ho do Jižní Ameriky. Se svou ženou Diamantine si užívají penzi. Freddy nosí na malíčku robustní prsten ze zlata, je vášnivým hráčem pokeru a umí dlouhé hodiny mluvit o fotbalu.