Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Alice Bendová před lety oslnila v legendární komedii Báječná léta pod psa. Sice nehrála hlavní roli, ale zase upozornila na to, jak k ní byla příroda štědrá, když se rozdělovaly ženské půvaby. Některé její scény totiž byly pořádně žhavé.

Komedie Báječná léta pod psa byla natočena podle knihy spisovatele Michala Viewegha, režie se ujal režisér Petr Nikolaev.

Jak podle Extra.cz autor předlohy prozradil, Báječná léta pod psa se podle jeho názoru povedly ze všech filmů, pro které napsal předlohu, nejvíce.

Příběh vypráví o osudech jedné obyčejné rodiny během normalizace. Hlavní hrdiny, Helenu a Aleše, si zahráli herci Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý.

Bendovou obsadili kvůli poprsí

Ti spolu mají syna Kvida, který se narodil poměrně překvapivě v divadle během představení Čekání na Godota.

Kvůli politické situaci se rodina musí přestěhovat do části vily na Sázavě, kde se právě následný příběh odehrává.

Když se snímek v roce 1997 natáčel, potřeboval režisér obsadit herečku s bujným poprsím, která se nebude bát svléknout před kamerou. Tato úloha připadla Alici Bendové, která se proto ve filmu projíždí na kánoi nahoře bez.

Tehdy se hodně styděla

Zatímco muži z ní byli celí paf, ona celou situaci brala, jako by se nechumelilo. Podle jejího názoru totiž na nahých scénách není nic špatného.

„Tuhle se mě můj syn ptal, zda jsem někdy natočila odvážnější scény, tak jsem mu řekla, že ano, a vysvětlila, že je to práce herečky. A já jsem tady zaškatulkovaná jako sexbomba, takže mě režiséři rádi nechávají svlékat,” vysvětlila pro Extra.cz.

„Nemám se za co stydět, byly to jen erotické scény, které do některých filmů patří. Ale nechci, aby se o tomhle můj syn dozvěděl od spolužáků, kteří to leckdy špatně formulují. Dosud mě děti viděly jen v seriálech, protože spousta mých filmů pro ně ještě není vhodná,” dodala herečka.

Dnes jí žhavé scény nedělají problém

Teď už to sice bere s nadhledem, ovšem v době natáčení měla podstatně méně zkušeností než dnes a jednalo se o její vůbec první odhalenou scénu. Před kolegou Ondřejem Vetchým se proto velice styděla.

Její postava Mirjany, která svádí otce od rodiny Aleše a pije krev jeho ženě Heleně, se tak málem na plátně nervozitou celá klepala. Nakonec to ustála se ctí, ale bylo to pro ni velmi náročné natáčení.

„Teď, když se v tom filmu slyším, je to pro mě absolutní peklo. Jednu větu jsem se učila asi 15 dní, protože z té nervozity a trémy to prostě zapomeneš, navíc když si tam vedle tebe stoupne Ondra Vetchý nebo Libuška Šafránková. Byl to herecký koncert a já byla jako děťátko ve školce,” zavzpomínala v talkshow Na Kafeečko.

Panáka na kuráž si nedala

Chvíli sice zvažovala, že by si dala panáka na kuráž, aby se se scénou lépe popasovala, nakonec na to ale nedošlo.

„Na to jsem neměla odvahu. Když jsme potom točili třeba Hop nebo trop, tak tam už mi to šlo. Tam už jsem si dala klidně tři panáky, tam se pilo na place a byla větší legrace. Tady bych si to vůbec nedovolila. Sekala jsem latinu,” přiznala.

Zdroje: Lifee.cz , Extra.cz , Blesk.cz , Extra.cz