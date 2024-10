Externí autor 23. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Alice Bendová začínala původně jako modelka. Poprvé na sebe upozornila filmovou rolí, kde se musela svléknout. Režisér si ji prý vybral především kvůli vzhledu, čemuž se jistě nejde divit. Jak dokazuje nedávno zveřejněné foto z jejího mládí, byla skutečně oslnivě krásná.

Alice Bendová, která se za svobodna jmenovala Veselá, vystudovala střední uměleckoprůmyslovou školu na pražském Žižkově. Ke studiu si tehdy přivydělávala jako modelka.

Od focení módy se dostala k natáčení televizních reklam a později také k filmu. Ve svém prvním filmu Báječná léta pod psa si zahrála svůdnou Mirjanu, která se snaží poplést hlavu otci od rodiny v podání Ondřeje Vetchého.

V této roli dokonce musela odhalit své bujné poprsí, které bylo prý jedním z hlavních důvodů, proč si ji produkce vybrala. Dalo by se čekat, že jako modelka, která roky předváděla spodní prádlo, s tím nebude mít problém, ale ve skutečnosti to prý bylo přesně naopak.

Být nahá před kamerou byl trapas

“​​Je to pokaždý hroznej trapas. Nejtěžší je být nahý a někam před kamerou jít. Pořád máte tendenci si krýt tělo, ale přitom se musíte tvářit jako, že je to ta nejpřirozenější věc na světě,” přiznala pro iDNES.cz Alice Bendová, do které by dnes asi nikdo neřekl, že by se mohla stydět.

Při příštím natáčení, kde rovněž došlo na odhalené scény, proto na to šla od lesa. „S Milanem Kňažkem jsme to vyřešili hezky: dali jsme si panáka. Myslím, že to byla whisky. Měli jsme to povolený od režiséra,” práskla na sebe se smíchem.

Nahota před kamerou ale nebyla jediná věc, se kterou se Alice Bendová jako začínající herečka musela popasovat. Přiznala totiž, co dalšího jí dělalo potíže.

Měla potíže s výslovností

„Výslovnost. Mluvila jsem jako prase – hrozně rychle, protože jsem chtěla mít text co nejdřív za sebou. Pěkně jsem to tam švihla a od režiséra se ozvalo: Teď ještě jednou, my jsme ti vůbec nerozuměli. Odkrajuj si to a dýchej! Výslovnost musím trénovat dodnes – doma před zrcadlem,” prozradila na sebe herečka.

Na sociální síti se Alice Bendová pochlubila fotografií ze svého mládí. Kromě toho, že jí to na ní velmi sluší, je také dobře vidět, že se na rozdíl od mnoha slavných kolegyň s věkem příliš nezměnila.

„Tady mi bylo asi 20 let. Byla jsem po studiu na SUPŠ a nevěděla jsem, co bude, ani co chci, co jsem, co budu. Nic. Vymeteno,” popsala své vzpomínky umělkyně.

Dnes je spokojenou maminkou

„Takže, přátelé mojí mladí, pokud po škole nevíte, co chcete a plácáte se v tom jako v kaši, nic se neděje, je to úplně normální. Až teď trochu vím. Možná,” povzbudila všechny budoucí generace, které se potýkají s typickými problémy mladých lidí.

Dnes je spokojenou maminkou dvou dětí, syna Václava a dcery, která se stejně jako ona jmenuje Alice. Jejich tatínkem je její bývalý manžel Václav Benda, se kterým se rozvedla v roce 2014.

Roky poté žila s mladším partnerem Michalem Topolem, se kterým byla dokonce zasnoubená. Místo svatby však vloni přišel rozchod. O případném novém partnerovi ale dosud nepromluvila.

