Hudební boss František Janeček má kromě dcery Emily Ann, kterou téměř nevídá, ještě další děti. Mezi ně patří i krásná Alice, která se ovšem showbyznysu vyhýbá. Vystudovaná právnička červeným kobercům neholduje a raději se věnuje svojí profesi a rodině. Nicméně podívejte, jak je překrásná!

Alice je Františkovou nejstarší derou. Dnes je jí čtyřicet let, ovšem tento věk by jí tipoval jen málokdo. Půvabná blondýna totiž vyzařuje neskutečné množství energie kdekoliv se objeví. A navzdory tomu, že společnost ostatních celebrit nebo fotografů jí neláká, na oslavu narozenin svého otce dorazila.

Všichni přítomní tedy mohli obdivovat nejenom její důvtip, ale také postavičku jako lusk, a především bujné poprsí, které se Alice rozhodně nestydí ukazovat. Ostatně to Alici nikdo nemůže zazlívat, figuru má skutečně výstavní.

I když se dcera Františka Janečka neukazuje na veřejnosti, ráda sdílí fotografie s fanoušky na svých sociálních sítích. A jakmile se tam objevily snímky z její dovolené v Mexiku, strhla se doslova mela.

Muži mají smůlu, Alice je zadaná

„Mexické odpoledne, jak má být. Nekonečné písečné pláže a slunce, je to jak sen,“ napsala pod fotografii z dovolené, kam vyrazila i se svým tehdy šestiletým synem. Alice je rozhodně překrásná žena, a tak je zajisté snem mnoha mužů. Ti si ovšem musí dát dobrý pozor, jestliže se s touto půvabnou dámou pokusí něco začít. Alice je totiž už několik let šťastně zadaná, jejím partnerem je hudebník Pavel Pásek.

„Je to dřina, obnáší to sebekázeň, méně jídla večer. Začala jsem hodně běhat jako mnoho mých vrstevnic a výsledky jsou znát. Ale co se týče jídla, musím se držet,“ prozradila krásná maminka pro web Super.cz.

A jaký má vztah Alice se svým otcem? „Samozřejmě že to jsou obě stránky, strašně moc mě miluje, stejně jako já jeho. Snaží se mě ale i doposud vychovávat. Je přísný,“ řekla Janečková redaktorům Expres.cz na narozeninách svého otce a dodala, že v dětství byla výchova hlavně na mamince, ale zpětně mu nic nevyčítá.

Na dovolenou s Karlem Gottem

Alice Janečková každopádně neměla úplně obyčejné dětství jako její vrstevníci. Tím, že je dcera toho, koho je, a tím, že je její otec tím, kým je, jezdila na prázdniny třeba s Karlem Gottem.

„Velmi si toho vážím a nikdy v životě nezapomenu na zážitky zejména s Karlem Gottem. Byli jsme na společných dovolených. Je to něco, co spousta lidí nezažila. Karel byl úžasný člověk. Tak si ho lidé pamatují a tak zůstane v mém srdci,“ vypráví Janečková, která měla za „strýčky” třeba i takového Michala Davida nebo Karla Svobodu.

Naposledy jsme tedy měli možnost vidět Alici na narozeninové oslavě svého tatínka v roce 2021. Teď se tedy můžeme jen těšit, kdy nás kráska překvapí svou milou přítomností na nějaké další akci.

