2. 9. 2024

Karla Gotta ženy milovaly. Zpěvák měl za celý svůj život nespočet milenek. Dlouhé roky si jen užíval a nevázal se. Jednou z dívek, se kterou se vídal, byla tehdy ještě velmi mladičká Alice Kovácsová.

Podnikatelka a režisérka Alice Kovácsová je dnes manželkou herce a hudebníka Ondřeje Havelky. V minulosti randila s legendárním zpěvákem Karlem Gottem. O vzpomínkách na tento vztah otevřeně a často mluví.

Gotta svedla po telefonu

S hvězdným zpěvákem se seznámila jako velmi mladá. Bylo jí tehdy jen sedmnáct let. Na Gotta si sehnala číslo přes tatínka své kamarádky. Neváhala ani chvíli a zpěváka kontaktovala. „Přijeďte ke mně domů, upeču vám něco dobrého,” oznámila mu tehdy ambiciózně Alice do telefonu. Gott tuto vzpomínku přiznal ve své knize Když milenky pláčou.

„Rodiče prý odjeli z domu pryč, anebo je pryč poslala, to dodnes nevím. Přiznám se, že mě svou bláznivou žádostí šokovala a vzbudila moji zvědavost. A tak jsem se sebral a jel do pražské Libně, kde bydlela. Bylo z toho deset let vztahu,” pokračoval.

Jejich vztah neprobíhal úplně klasicky. Věrnost známému zpěvákovi nic neříkala. Milenky navíc před Alicí netajil. Románky přehlížela, protože jí na zpěvákovi velmi záleželo.

„Možná to bylo mimo jiné proto, že jsem se ho nikdy na nic neptala, po ničem nepátrala, respektovala jeho uměleckou duši a hlavně po něm nikdy nic nechtěla. Ani majetky, ani závazky,” vysvětlila pro Blesk Alice Kovácsová po letech.

Konec kvůli Formanové a Ivaně

Láska mezi nimi skončila definitivně až ve chvíli, kdy Gott potkal Martinu Formanovou. Kovácsová se ovšem svého bývalého partnera nechtěla vzdát za žádnou cenu. Se zpěvákem tak zůstala kamarádka.

Vše změnila až Ivana. Gott se do půvabné produkční zamiloval a všechny románky ukončil. Kvůli Ivaně zpěvák Kovácsovou definitivně odřízl. Podle Gotta Alice na Ivanu nezdravě žárlila a zbytečně proti ní zbrojila.

„Kauzu s paní Alicí Kovácsovou vnímám jen jako nesmyslný útok na moji manželku Ivanu,” bránil Ivanu, kterou mnozí obviňovali z toho, že chce svého manžela izolovat od všech přátel.

Definitivní tečkou mezi Gottem a Kovácsovou byla chvíle, kdy se Alice rozhodla prodat obraz, který jí kdysi zpěvák namaloval.

„Doteď jsem mlčel, dál ale už nechci. K posedlému psychopatickému chování a mstivému jednání paní Kovácsové říkám jediné – pomalu a jistě mě zabíjí,” okomentoval tehdy umělec důvody, proč se rozhodl jejich styky přerušit.

Spekulace o dítěti

Vztah Gotta a Kovácsové je dodnes plný tajemství. Mluví se dokonce i o tom, že by měl zpěvák být biologickým otcem syna Havelky a Kovácsové – Huga. Ve své knize to tvrdí Dominika Gottová. Huga dokonce označila za svého nevlastního bratra.

Alice tuto spekulaci nikdy nepotvrdila, ale také ani nevyvrátila. Jednou se na toto téma vyjádřila pro německý deník Bild. „Znám výroky z knihy a respektuji, co je tam napsáno. Jinak to nebudu komentovat,“ řekla ke spekulacím.