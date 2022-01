Alici Kyteler měli upálit. Její zmizení a následné události jsou velkou záhadou

Byla Alice opravdu čarodějnice?

Foto: Shutterstock.com

Čtyři svatby, čtyři pohřby, jedna žena. Alice Kyteler byla obyvatelům malebného středověkého městečka Kilkenny už dlouho trnem v oku. Pocházela z přistěhovalecké rodiny, byla krásná, bohatá a tajemná. Ideální objekt pro pomstu.

Poprvé se Alice vdávala ve svých sedmnácti letech. Jejím vyvoleným byl zámožný obchodník William Outlaw. Po pěti letech však manžel za záhadných okolností umírá. Místní si začali šeptat, že za smrt může Alice a její milenec Adam Blund, kterého si nakonec vzala. Druhé manželství však také nemělo dlouhého trvání. Adam za šest let po svatbě následoval svého předchůdce. Alice však opět nezůstala sama. Zanedlouho se slavila veselka, a po sedmi letech od ní také pohřeb. Náhoda? V malém městě to vřelo. „Je to čarodějnice," prohlašovali místní a nestačili se divit, když Alice opět ohlásila svatbu. Jejím posledním manželem byl sir John Poer. S krásnou rusovláskou vydržel nejdéle - celých 8 let.

Malebné městečko Kilkenny. Rodiště Alice Kyteler.Zdroj: saul goodman/Shutterstock.com

Alice Kyteler

Obyvatelé Kilkenny se obrátili na biskupa Richarda de Ledrede. Obvinili svou sousedku z travičství. Olej do ohně přilily také nevlastní děti Alice. Prý jejich otce očarovala, aby získala jejich majetek a poté je zavraždila. Záhadná úmrtí manželů, jež se podezřele podobala a navíc přicházela v pravidelných intervalech po 5,6,7 a 8 letech, nenechaly nikoho na pochybách, že bohatá měšťanka je spolčena s ďáblem.

Po příjezdu do města svolal biskup inkviziční soud. Předsedalo mu pět rytířů a několik šlechticů. Se 44letou Alicí to šlo z kopce. Byla obviněna z kacířství, rituálního obětování zvířat a obcování s démonem. Podle vyšetřovatelů byla navíc předsedkyní čarodějného spolku, který působil ve městě a jeho členové se pokoušeli vraždit ostatní obyvatele pomocí mastí, lektvarů a bylin. Skupina byla zadržena a vsazena do žaláře. Na vlastní kůži pak každý z podezřelých okusil chuť tortury. Předpokládá se, že právě díky mučení se Alice Kyteler přiznala ke všem obviněním. Stala se tak prvním odsouzeným člověkem za čarodějnictví v Irsku.

Budeš hořet!

Náměstí zaplavil štiplavý kouř. V malém městečku se odehrávalo nevídané divadlo. Biskup stál vedle hranice a třímal v ruce plátěný pytel. „Tento vak mi předal syn posledního manžela čarodějnice Kyteler. Hleďte, obsahuje předměty, které používala ke svým hanebným čárám. Je plný červů, pavouků, mastí, nehtů jejích zesnulých manželů a dokonce…," biskup si odkašlal a přihlížející zatajili dech, „tukem zavražděných dětí!" Představitel církve obřadně vrhl pytel do plamenů. „Přiveďte ji".

Psal se rok 1324 a Alice Kyteler měla být upálena na hranici jako první usvědčená irská čarodějnice. Ze své cely však uprchla. Neznámo kam, neznámo kdy.

Její příběh by byl pokládán za dávnou historii, kdyby se irská spisovatelka Claire Nolan nerozhodla napsat knihu inspirovanou tuzemskou legendou. Díky ní totiž zjišťujeme, že Alice možná nebyla pouhou obětí svých ziskuchtivých nevlastních dětí.

Duše čarodějnice

Umělec ze Spojených států Amerických jménem Paddy Shaw dostal v roce 2003 skvělý nápad. Namaluje středověkou rusovlasou vražedkyni a čarodějnici v jednom. Potíž ale byla v tom, že se žádná podobizna Alice Kyteler nezachovala. Shaw se tak spoléhal na svou fantazii. Po dokončení na obraz zapomněl. Když dělal o 6 let později v ateliéru pořádek, narazil i na rusovlasou dámu se zachmuřeným výrazem. Rozhodl se, že portrét daruje hostinci, který stojí na místě bývalého domu čarodějnice.

Zdroj: Youtube

Byl krásný podzimní den. Otec úspěšné spisovatelky se procházel po městečku Kilkenny a pak zamířil do hospody. Když spatřil na stěně visící portrét, zůstal jako opařený. Kdo sem pověsil jeho dceru?

„Dívala jsem se na sebe jako do zrcadla - oči, obličej, držení těla, dokonce i šaty. Jako bych to byla opravdu já. Tedy, kromě zlomyslného výrazu tváře," podělila se o svůj šok spisovatelka Claire Nolan. Záhadné na tom všem je, že se prý s malířem nikdy nesetkala a on ani nečetl její knihu.

