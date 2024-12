Externí autor 1. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Když třiadvacetiletá Josephine požádala svou babičku o namalování portrétu, netušila, že se z jejich společného projektu stane virální senzace. Dojemný příběh o lásce mezi babičkou a vnučkou, který se odehrává v malebné francouzské vesnici, si získal srdce milionů lidí.

„Až tu nebudu, bude vždy vědět, jak jsem ji viděla.“ Osmdesátiletá malířka Alice Williams strávila dva týdny malováním portrétu své vnučky. Jejich společný příběh dojal miliony lidí po celém světě. Jenže jak to celé vzniklo?

Speciální šaty

„Věděla jsem, že chci na obraze zachytit symboly žen, které mě formovaly,“ vysvětluje Josephine, proč si pro portrét vybrala modré šaty s puntíky za 200 dolarů a tři významné předměty, které musí být na obraze: matčina soška slona, hodinky po prababičce a babiččina umělecká kniha.

Pak už babička Alice Williams, uznávaná post-impresionistická malířka žijící v jihofrancouzském Ansouis, neváhala ani minutu. „Byl to akt lásky,“ říká s úsměvem. „Jsem tak ráda, že mě o to požádala.“

Pro Alici, která maluje už více než 60 let, to byla výzva. „Portréty jsou vždycky náročné,“ přiznává. „Ale když malujete někoho, koho milujete, je to něco speciálního.“

Nad portrétem strávila společně s Josephine dva týdny, malovala většinou v tříhodinových intervalech. Jejich společná práce se stala na sociálních sítích virální – během krátké doby video získalo více než 1,7 milionu zhlédnutí a 338 700 lajků.

Z Bostonu do francouzského ráje

Příběh Alice Williams je fascinující sám o sobě. Narodila se v Bostonu a vyrůstala na americkém jihu, kde se naučila malovat portréty. „Dvanáct let jsem se živila jako profesionální portrétistka. Vydělávala jsem si báječně, ale nebyla jsem šťastná,“ vzpomíná. „Malovala jsem pro ostatní, ne pro sebe.“

Dnes je Alice nejen uznávanou malířkou, ale také hvězdou sociálních sítí s více než 106 000 sledujícími jen na TikToku. Za její sociální média je zodpovědná právě vnučka. „Zpočátku jsem byla skeptická,“ přiznává Alice, která sdílí útržky ze svého života a malířské kariéry z útulné vesničky Ansouis v jižní Francii, kde žije se svým manželem Donem.

Stěhování za prarodiči

Josephine, která se sama označuje za digitální nomádku, se v lednu 2025 plánuje odstěhovat právě do Francie, aby byla svým prarodičům blíž a babičce pomohla s další propagací jejích obrazů. „Je to prostě zábavná práce s rodinou,“ říká s nadšením.

„Můj život mi nepřipadá nijak výjimečný, ale očividně pro ostatní je,“ říká skromně Alice. Ta dnes prodává svá díla online a prostřednictvím sítě galerií. „Doufám, že moje videa pomohou předat moji vášeň pro umění dalším generacím,“ uzavírá Alice. „Chci, aby moji sledující byli šťastní, zatímco se já bavím se svou vnučkou.“ A to se jí do puntíku daří!

Zdroje: people.com, alicewilliams.com, www.facebook.com