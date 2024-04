Mezi alkoholem a demencí může existovat souvislost. Samozřejmě roli hraje celá řada dalších faktorů, ale lékařům se podařilo určit přesný věk, kdy byste měli alkohol úplně přestat pít. Zjistěte, jestli nejste už za touto hranicí.

Orientace v problematice konzumace alkoholu a jejího vlivu na zdraví, zejména v souvislosti s demencí, je velmi složitá. Nejprve se pokusme vysvětlit, co je demence jako taková a jakou by mohla mít souvislost s požíváním alkoholu.

Počet lidí trpících demencí přitom celosvětově každoročně stoupá a očekává se, že do roku 2050 by mohl počet lidí trpících demencí dosáhnout počtu 152 milionů!

Jak definovat přehledně demenci

Demence je termín, který se používá k popisu řady příznaků, které postihují paměť, kognitivní schopnosti a sociální schopnosti natolik závažně, že lidem, kteří jí trpí, narušují každodenní život a představují pro ně vážnou komplikaci.

Nejedná se však o specifické onemocnění, ale spíše o obecný termín, který zahrnuje několik mozkových poruch. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou progresivní demence u starších dospělých, ale existuje řada dalších druhů demence.

Demence může být také spojena s rodinnou anamnézou a genetikou, jako například v případě Downova syndromu.

Riziko vzniku demence se zvyšuje s věkem, dřívejší studie uváděly zejména po 65. roce věku. Demence není běžnou součástí stárnutí! Naopak znepokojující je, že se může vyskytnout i u mladších osob.

Diagnostika obvykle zahrnuje kognitivní testy, fyzikální vyšetření, krevní testy a vyšetření mozku, jako je CT nebo MRI, aby se zjistily případné příčiny. Léčba závisí na příčině. Přestože neurodegenerativní typy demence, jako je Alzheimerova choroba, nelze vyléčit, některé příznaky lze zvládnout.

Ke snížení rizika demence může přispět i změna životního stylu, například strava a cvičení, stejně jako vyvarování se alkoholu. A tím se dostáváme k naší studii.

Nová studie stanovila věk, kdy skoncovat s alkoholem

Vědci z University College v Londýně a Švédského institutu alkoholu zjistili, že lidé, kteří přestali zcela pít alkohol ve věku 50 let, anebo dokonce dříve, měli menší riziko vzniku demence, a to dokonce o celých 50 %! Porovnáváme samozřejmě s těmi, kdo s alkoholem pokračovali. Věk, kdy bychom měli s alkoholem dle této studie skončit, je tedy 50 let.

Lékaři dále sledovali téměř 12 tisic účastníků.

Již z dřívějších výzkumů jsme věděli, že nadměrná konzumace alkoholu ve středním věku může způsobit významné neurotoxické účinky na mozek a že užívání alkoholu, zejména ve větším množství, je jedním z nejsilnějších rizikových faktorů pro vznik demence.

Na to, co je alkoholová demence, se podívejme v tomhle poněkud děsivém videu:

Překvapivé výsledky jiných studií

Existují i studie, například ta zveřejněná v časopise Addiction se rovněž zabývala touto problematikou a naznačuje, že úplná abstinence od alkoholu nemusí být takovým ochranným opatřením proti demenci, jak jsme se dříve domnívali, zejména u osob starších 60 let.

Alkohol do zdravého jídelníčku rozhodně nepatří. Pro lidský organismus je toxický. Věková hranice, kdy je dobré jej zcela vyřadit se dotýká 50 roku věku. Zvýšená konzumace alkoholu nezvyšuje pouze riziko rozvoje demence, ale také ztučnění jater a další závažné choroby. Občasná sklenka zřejmě neuškodí, pro udržení dlouhodobého zdraví je však dobré se zaměřit na pestrou stravu, dostatek aktivity a střídmost.

