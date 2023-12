Narodila se 11. listopadu 1964 v americkém Illinois jako dcera učitelky angličtiny a zaměstnance firlmy Kraft Foods. Každý služební postup jejího otce znamenal pro rodinu stěhování. Své dětství tak spolu se svým bratrem Garym strávila na cestách. Co dělá seriálová Ally McBealová dnes?

Herečkou být nechtěla

Z Illionois v Minesotě putovala rodina Flockhartových do New Yorku a New Jersey, kde se nakonec usadila. Calista nikdy neměla ambice stát se herečkou. Jejím dětským snem bylo stát se v dospělosti klaunem.

Po střední škole ji přijali na Rutgers University v New Brunswick, kde v roce 1988 ukončila studium. Poté se rozhodla natrvalo přestěhovat do New Yorku. Pracovala jako číšnice a instruktorka aerobiku. Její kamarádka ji jednou vzala na konkurs do divalda Repertory Theater, kde Calista získala menší roli.

Následovala řada malých divadelních i filmových rolí. Zlom v její kariéře nastal v roce 1994, když získala jednu z hlavních rolí v divadle na Broadwayi ve hře Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec.

Ta Calistě otevřela dveře do světa šoubyznysu. Ve stejném roce, kdy si zahrála ve hře Skleněný zvěřinec, dostala první filmovou roli ve filmu Roberta Redfora Quiz Show. Následovala komedie Ptačí klec z roku 1996, kde ztvárnila snoubenku syna Armanda Goldmana v podání Robina Williamse. O rok později rok získala i vedlejší roli Helen v dramatu Opilci 1997.

Stále svůdná

Diváci si ji ale nejvíce pamatují jako potrhlou a zmatenou právničku Ally v seriálu Ally McBealová. Tato role zajistila Calistě obrovskou popularitu a raketový vzestup mezi největší hvězdy. Objevila se například po boku Kevina Bacona a Brada Renfra ve filmu Joe Ezsterhase Lhaní v Americe.

Jak se v seriálu Ally McBealová tančilo:

Následovala komedie Sen noci svatojásnké z roku 1999, kde si zahrála společně s Kevinem Klinem a Michelle Pfeiffer. Ve filmu Co vlastně ženy chtějí se potkala s Glenn Closeovou a Cameron Diaz. Její talent nešelo přehlédnout.

V roce 1998 získala za roli Ally zlatý glóbus a časopis People ji zařadil mezi 50 nejkrásnějších lidí světa. V té době byla Calista jednou z ikon televizního i filmového plátna. Přesto, že její život připomíná pohádku o Popelce, ani Calista to neměla snadné.

Jak sama přiznala, na počátku natáčení Ally McBealové trpěla anorexií. Důvodem byl strach ze ztráty rolí a s nimi spojeného postavení ve filmovém průmyslu. Aby zůstala co nejštíhlejší, Calista propadla hollywoodksému kultu a nejedla.

Zvěsti o tom, že skutečně trpí poruchou příjmu potravy, však dlouho odmítala přiznat. Calista v roce 2001 adoptovala desetidenního chlapce Liama, od roku 2002 je partnerkou známého hollywoodského herce Harrisona Forda.

Partneři se zasnoubili dlouhých sedm let po seznámení. Následovala svatba v Novém Mexiku. Nejvíce času tráví manželský pár na ranči ve Wyomingu. A když Ford, který má pilotní licenci, odchází létat, nejdřív si prý udělá svou část domácích prací.

Calista je i dnes, ve svých 59 letech, stále pohlednou a svůdnou ženou. V soukromém životě se věnuje charitě a podporuje výzkum rakoviny prsu. Je také americkou národní mluvčí v Peace over Violence, za což v roce 2005 dostala Humanitární cenu.

close info Profimedia zoom_in Calista Flockhart dnes.

