Alobal není jenom oblíbený kuchyňský pomocník. Použít ho můžete v celé domácnosti, a dokonce i při pěstování rostlin v květináčích. Podívejte se, co všechno dokáže a jak přispívá k jejich správnému a rychlému růstu.

O nadšených zahradnících se říká, že sazeničky obvykle povytahují očima, protože se nemohou dočkat úrody. V praxi ale bude lepší použít hliníkovou fólii. Jde o to, že alobal dokáže odrážet sluneční paprsky a tím podpořit růst sazenic.

Zasadili jste pozdě? Nevadí

Máme pro vás řešení s alobalem v hlavní roli. Aby sazeničky pěkně rostly, potřebují dostatek tepla. Jenže postavit květináč na slunce, ovšem pozor na to ostré jarní, aby rostlinkám nepřitopilo až moc, nemusí vždy stačit.

Nejlepší je teplo od nohou

Jak tedy na to, aby měly rostlinky pro svůj růst správné teplo. Vezměte alobal a vyložte jím dno květináče. Po té do něj udělejte pár dírek, aby voda mohla při zalévání odtékat do podmisky a nehromadila se v prostoru kořenů. Nasypte zeminu a můžete sázet.



Budiž světlo

Kromě tepla potřebují rostliny ke správnému růstu i světlo, protože bez něj chřadnou. To je i důvod, proč od podzimu do jara prakticky nic neroste. Jenže právě alobal zajistí, že vaše rostliny budou prospívat i mimo letní období, kdy je nejvíce slunečního svitu a také denního světla.

Stačí, když ustřihnete malý kousek hliníkové folie a připevníte ho mezi dvě špejle, tak, aby výsledek vypadal jako slavobrána. Tu pak umístíte do květináče. Pozor na to, že lesklá strana alobalu musí směřovat k rostlině. Odrážející se světlo jí pak zajistí rovnoměrný přísun světla.

Špatná zálivka? S alobalem nebude tabu

Řada lidí zastává názor, že rostliny, zejména pokojové, je třeba zalévat často a velkým množstvím vody. Jenže právě nadměrná zálivka vede ke vzniku plísní, houbových chorob, a dokonce i k uhnívání kořenů. Tohle všechno se děje ve chvíli, kdy jsou drenážní otvory v květináči ucpané a voda nemá kam odtékat. A je to i důvod, proč začínají rostlinám žloutnout nebo hnědnout listy.

Problémům s odtokem vody je lepší předejít hned na začátku. Až budete přesazovat rostliny, umístěte na dno květináče kuličky vyrobené z alobalu a teprve na ně zeminu. Tak bude voda moci snáze odtékat a ke kořenům se lépe dostane vzduch.

Na ptáky už nejste krátký

Janek Ledecký kdysi zpíval písničku Na ptáky jsme krátký. A s těmi právě v zahradě občas bývá problém, protože si rádi pochutnávají na plodech stromů. S pomocí alobalu ovšem tyhle nezvané hosty vyženete raz dva.

Stačí, když z tvrdého papíru nastříháte malé kousky, které polepíte alobalem. Klidně to mohou být kousky, které vám zbyly po vaření. Pak už zbývá jenom do papíru udělat dírku, provléknout provázek a připevnit na větve stromů. Při otáčení budou házet odlesky, a tím odradí nevítané návštěvníky.

Tuhle vychytávku můžete použít i například na keře s bobulovitým ovocem, protože jestli ptáci rádi něco ozobávají, pak je to rozhodně rybíz, angrešt a borůvky. Sice to možná ve vaší zahradě bude vypadat poněkud bláznivě, ale nezapomeňte, že úroda má přednost.

