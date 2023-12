Slyšeli jste někdy o netradiční praktice našich babiček, které si jednou za čas balily nohy do alobalu? Pokud ne, rozhodně byste měli zpozornět. Babičky k tomu měly důvod a nebyl ledajaký.

Nohy v alobalu

Zabalit si nohy do alobalu zní možná jako dobrý vtip, přesto může poměrně výrazně ovlivnit naše zdraví. To věděly už naše babičky, které alobal hojně používaly k léčení. Alobal prý může zlepšit kvalitu spánku, zmírnit bolesti a snížit záněty. Jak to tedy je?

Hliníková fólie, jak ji známe, je součástí našeho života už od počátku 20. století. Bylo to ve Francii, kde jeden výrobce čokolády začal balit své lahůdky do alobalu jako způsob jejich ochrany. Alobal však pomáhal i těm, kteří čokoládové dobroty jedli, aby se neušpinili.

Nyní je hliníková fólie v našich domácnostech stejně běžná jako papírové utěrky. Alobal používáme k ochraně pokrmů, na pečení a vaření. Naše babičky však aluminiovou folii používaly úplně k jiným účelům.

Tvrdily, že zabalit si nohy do pěti až sedmi vrstev hliníkové fólie pomáhá zmírnit příznaky nachlazení nebo chřipky. Fólie by na nohou měla zůstat přibližně hodinu. Poté se doporučuje ji na dvě hodiny sundat a následně celý proces opakovat, dokud neucítíte zlepšení svého zdravotního stavu.

Lepší spánek

Alobal vám ale pomůže i v případě, že vás trápí problémy se spánkem. Údajně pomáhá snížit množství elektromagnetického záření, které vyzařují elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, počítače a televizory. Právě dlouhodobé vystavení tomuto záření může narušit přirozený spánkový rytmus a zhoršit kvalitu spánku.

Zabalte chodidla do alobalu a sledujte, co se bude dít:

Zdroj: Youtube

Pokud si alobalem omotáme chodidla, vytvoříme přirozenou bariéru mezi tělem a elektronickým zařízením. To by mělo výrazně snížit expozici elektromagnetickému záření a následně zlepšit kvalitu spánku.

Alobal můžete použít také na obličej. Pokud jste právě probděli noc a nejste zrovna fit, doporučuje se vzít tři nebo čtyři malé proužky alobalu a vložit je do mrazáku. Tyto zmrzlé proužky pak na dvě až tři hodiny přiložte na obličej, na tváře a kolem očí. Díky tomu se budete cítit svěží bez ohledu na noc, kterou máte za sebou.

Pokud trpíte bolestmi kloubů, jako jsou kolena nebo kotníky, opět vám pomůže alobal. Stačí postižené klouby zabalit na několik hodin do této fólie. Proces opakujte několik dní po sobě, až bolest kloubů zmizí úplně.

Zdroje: saveourbones.com, www.tigersalu.com, www.tiktok.com