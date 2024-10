Kdo nikdy neřešil problémy s toaletou, jako by nebyl. Vodní kámen, fleky a nepříjemný zápach, to vše nás doprovází týden co týden, Nyní však přinášíme řešení, které nejen funguje, ale nestojí skoro nic.

Všemocný alobal

Alobal neboli aluminiovou folii nejspíš všichni znáte. Hojně ji používáme v kuchyni nejen při vaření, ale také při skladování potravin. Jde o snadný a účinný způsob, jak uchovat potraviny čerstvé.

Alobal nám nabízí způsob, jak potraviny rychle a efektivně zabalit. Můžeme ho však využít také při pečení a zamezit tak připálení, nebo při dušení, když nám na hrnec, ve kterém vaříme, chybí poklice.

Jak se zdá, alobal je pro naši kuchyň všespásným produktem, bez kterého se řada z nás neobejde. Alobal je skvělý také na grilování a další kulinářské činnosti.

Pokud jste však žili v představě, že alobal má své využití pouze v kuchyni, pak vás nyní vyvedeme z omylu. Zkuste se zamyslet, kde všude jste už alobal viděli?

Především ženy jej rozhodné vídají i jinde. Když se jdou zkrášlit ke svému kadeřníkovi, který alobal používá na nátěr barvy během melírování vlasů.

Ideální pomocník

To ale stále není všechno. Alobal najde uplatnění i jinde. Využít ho můžete na své toaletě, kde působí více než zázračně.

Co udělá alobal s vaší toaletou:

Zdroj: Youtube

Kdo by to neznal. Vodním kamenem a fleky znečištěná toaleta, kterou týden co týden čistíte přípravky, stojící stovky korun.

Tak s tím je právě nyní konec. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout krásně čisté a vzhledné toalety, bez použití chemie a drahých přípravků z drogerie, je za použití alobalu.

Postup je následovný. Vezmete si alobal, mýdlo, zubní pastu a 2 čajové lžičky sody bikarbony. Mýdlo nastrouháte na hrubém struhadle a smícháte s 2/3 tuby zubní pasty a sodou bikarbonou.

Jakmile vytvoříte směs, tvarujete ji do rovnoměrných kuliček. Ty následně zabalíte do alobalu. Do alobalových kuliček pomocí špejle udělejte díry a jednu z nich vhoďte do splachovací nádržky vaší toalety.

Počkejte 30 minut a spláchněte.Tento trik efektivně vyčistí vaši toaletu provoní ji a poskytne jí dlouhotrvající čistotu. Kuličky si můžete vytvořit do zásoby a použít je, kdykoliv bude potřeba. Je to levné a velice praktické. Přesně tak čistím toaletu já a nemohu si tento způsob vynachválit.

Zdroje: primainspirace.cz, www.tiktok.com, www.housedigest.com