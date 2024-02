Rychlý internet je dnes nezbytností i v pohodlí domova. Ať už přes něj stahujete filmy, sledujete streamovací služby, pracujete nebo studujete. Snižující se čárky a zamrznutí prohlížeče je tak více než nežádoucí. Jak tomu zabránit? Zkuste tyto vychytávky.

Wi-Fi je technologie určená pro přenos dat lokální sítě. Umožňuje uživatelům připojit se na internet, aniž by potřebovali kabel. To je, především doma, praktické. Brouzdat po sítích tak můžete nejen v obýváku, ale také v kuchyni, ložnici nebo třeba na toaletě.

Bezdrátové připojení má však také své nevýhody. Často ho ruší jiné přístroje které pracují ve 2,4 GHz pásmu, jako například dětské chůvičky nebo bluetooth sluchátka. Ke zpomalení dochází také v případě, že členové rodiny využívají internet naplno a stahují data.

V případě, že se snažíte tyto problémy eliminovat a vaše Wi-Fi je stále pomalá, zkontrolujte si umístění routeru.

Kontrola domácnosti

Bezdrátový internet je totiž náchylný na překážky. Proto by neměl být ničím zakrytý či stíněný. Přístroj neschovávejte ani za skříňku, za květináč nebo dokonce do skříně. Raději ho umístěte na vyvýšené místo v místnosti, kde data co nejvíce využíváte.

Aniž by se to mohlo zdát, k Wi-Fi síti může být připojeno mnohem víc zařízení, než byste na první pohled řekli. Přitom si řada z nich může vystačit s kabelem, ať se jedná o tiskárnu, notebook v pracovně nebo TV.

Jednou z nečastějčích chyb, které internet zpomalují, je množství spuštěných operací. Ať se jedná o otevření velkého množství záložek v prohlížeči nebo aplikací, jež běží tzv. na pozadí. Zároveň se můžete dohodnout s členy vaší rodiny a poprosit je, aby během vaší důležité online schůzky nehráli hry nebo nesledovali seriály.

Použili jste všechna doporučení, ale internet je stále pomalý? Můžete zkusit také triky s alobalem.

Jak zrychlit internet

Hliníková fólie funguje jako bariéra nebo Faradayova klec, která zabraňuje nežádoucím signálům proniknout do vašeho routeru a snížit výkon. Stačí, že s ní přístroj omotáte.

Pokud alobal navíc umístíte za router na stěnu, zabráníte jeho přehřívání, a tedy snižování výkonu. Tento materiál je totiž méně tepelně vodivý jako jiné kovy a vyzařované teplo dokáže účinně odrazit.

Dalším způsobem, jak zrychlit internet, je zúžení jeho rozptylového pole a snížit množství signálů vysílaných směrem k oknům. Stačí si z hliníkové fólie poskládat zábranu o třech stěnách a tu umístit za přístroj.

I přestože tento trik zní jako prapodivná babská rada, experiment vědců z Dartmouth College potvrdili, že opravdu funguje. Při využití konstrukce, vytištěné na 3D tiskárně, a alobalu o tloušťce 0,024 milimetru se jim podařilo bezdrátový signál zesílit o 55,1 %.

„Tato vychytávka je levná, bezpečná a snadno aplikovatelná do každé domácnosti,” píší odborníci ve své studii. Dokáže nejen nasměrovat signál, a tím internet zrychlit, ale také funguje jako účinná zábrana před kybernetickými útoky.

