Oblíbený herec a dabér Alois Švehlík zanedlouho oslaví pětaosmdesáté narozeniny. Kromě tohoto krásného životního jubilea se ale blíží i další, a sice to manželské. Za pár let to bude rovných let šedesát, co je po jeho boku jedna a ta samá žena. Kdo je Florentina Švehlíková a jak vypadá?

Hvězda českého dabingu, jejímž hlasem promlouvá například Jack Nicholson, Anthony Hopkins, Robert de Niro, Charles Bronson nebo komisař Schimanski, málem před lety přišla o hlas. Co se tehdy stalo? Aloise Švehlíka začaly bolet mandle a jeho hlas se znenadání změnil. To může být někdy příznak obyčejného nachlazení, ovšem umělec neponechal nic náhodě a šel navštívit lékaře.

Dnes již ví, že to tenkrát bylo správné rozhodnutí, z toho, co se mohlo zdát jako běžná bolest v krku se nakonec vyklubala rakovina štítné žlázy. Doktoři u něj totiž našli na zadní části krku melanom. „Oznámili mi to celkem dost tvrdě. A já jsem hned věděl, o co jde. Je to zhoubný nádor, na který zemřel můj bratr v třiačtyřiceti letech,“ prozradil tehdy šokující zprávu Švehlík magazínu Mladé fronty.

Kromě toho, že se se zdrcující zprávou musel vyrovnat on sám ve své hlavě, bylo potřeba to oznámit doma i v divadle, kde působil. Pro všechny to bylo nesmírně bolestné zjištění a herci vyjádřili nesmírnou podporu. Kvůli melanomu musel Švehlík nastoupit na léčení. A nebylo to nikterak příjemné.

S manželkou museli spát metr od sebe

Dvě léta v kuse musel docházet na ozařování, herec a dabér popsal, že ho zavírali do kobky, kde jej ozařovali. Klid nenašel ani doma, kdy kvůli této léčbě museli spát s manželkou metr od sebe. Kromě strachu z nemoci jako takové u něj také panovala obava, že i když léčba dopadne úspěšně, jestli neztratí hlas. To by totiž znamenal konec jeho kariéry. Jak se herec a dabér může živit bez hlasu? Jen těžko.

Tenkrát naštěstí vše dobře dopadlo, nádor byl úspěšně odstraněn a hlas herci zůstal. Ovšem radost neměla trvat dlouho. Po sedmi letech se mu nemoc vrátila. Tentokrát ovšem o hlas přišel, a tak následně musel podstoupit ještě jeden chirurgický zákrok, aby mu lékaři hlasivky zachránili.

Pro deník Blesk se pak vyjádřil umělec velmi specificky. Své hlasivky přirovnal k vagíně. „Hlasivky vypadají jako dámské přirození a musejí kmitat. Mně mezi nimi vznikla mezera, ta jedna přestala kmitat, a tak mi ji operativně přisunuli. A aby nezdrhla zase zpátky, vyztužili ji tukem z pupku,” popsal celý proces a dodal, že postupně se vstřebávají tuk pak pomůže se hlasivce vrátit tam, kde byla a on zase bude mluvit.

V těchto těžkých chvílích, ovšem ale nejen v těch, po jeho boku stála jediná žena. Florentina Švehlíková se totiž za známého herce provdala už v roce 1967, takže je lehké si spočítat, že manželé zanedlouho oslaví šedesát let spolu.

Florentina Švehlíková je dáma na svém místě

Tato dáma se nezdráhá svého manžela reprezentovat ve chvílích, kdy on sám někde nemůže být. Vloni například vystudovaná ekonomka svého manžela zastoupila na premiéře filmu Muž v cestě, kde Alois Švehlík hrál československého prezidenta Ludvíka Svobodu. Švehlíkovi údajně nebylo ten večer dobře, ale prý se nejednalo o nic vážného.

Florentina Švehlíková usedla do hlediště ještě se svým synem Davidem, který je také úspěšným hercem. V současné době David Švehlík natáčí seriál Studna pro streamovací platformu TV Nova Voyo, ale znát ho můžete také z filmů Prvok, Šampón, Tečka, Karel podle knižní předlohy spisovatele Patrika Hartla.

