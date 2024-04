Herec Alois Švehlík je vynikajícím hercem s podmanivým hlasem. Známe ho jako staršího charismatického elegána z mnoha rolí. V osobním životě bojoval dvakrát s rakovinou a po boku mu věrně stála jeho žena. Ostatně, v mládí byl tento herec velký fešák!

Když kráčí, je ztělesněním elegance. Když promluví, ještě tento dojem podpoří. Alois Švehlík je jedním z našich legendárních herců.

Z oblastních divadel do velkého světa

Divadelní velikán Alois Švehlík se narodil 30. července 1939 v Pardubicích do obchodnické rodiny. Jeho herecká cesta začala již v dětství, kdy hrál s bratrem Jaroslavem v divadelních představeních Salesiánů.

Po strojní průmyslovce a vojenské službě krátce pracoval v továrně, avšak jeho láska k divadlu byla silnější, a vedla ho na scénu Středočeského divadla v Kladně a poté přes Most, Olomouc a Liberec.

V továrně se ale seznámil se svou budoucí ženou, s níž jsou věrně bok po boku dodnes.

Oblastní divadla sice pro něj byla zdrojem obživy a ztvárnil zde spousty skvělých rolí, ale nebyl známý. I proto musel oblastní divadla opustit a vydal se do Prahy.

V Praze okamžitě jeho sláva vystřelila

Kariéru v oblastních divadlech vystřídalo angažmá v Praze, které pro Švehlíka znamenalo vstup do světa filmu a televize. A také mu přineslo okamžitou popularitu, protože jeho talent byl nesporný.

Ve filmech jako Dým bramborové natě, Mladý muž a bílá velryba a Smrt krásných srnců si zahrál rozmanité role od rozvědčíků po záporné postavy, což mu vyneslo nominaci na cenu Elsa.

Ač díky svému vzhledu a charakteru hrál právě většinou kladné postavy, mezi jeho role patří i postava estébáka anebo agresivního zločince.

Za roli profesora Rypara ve filmu Na střeše, který režíroval Jiří Mádl, byl v roce 2018 nominován na Českého lva. Pamatujete si tento film, kde zprvu ustrašený samotářský profesor pomůže vietnamskému chlapci, v nouzi se ukrývajícímu na střeše jeho domu?

Hlas, o který málem přišel

Jeho výrazný hlas otevřel Aloisi Švehlíkovi dveře zase do světa dabingu, kde namluvil takové legendy, jakou jsou Jack Nicholson a Anthony Hopkins, za což byl v roce 1999 oceněn cenou Františka Filipovského. Namluvil i postavy v seriálech Profesionálové nebo Schimanski.

Jako dlouholetý člen činohry Národního divadla se představil ve známých inscenacích, například ve hře Z cizoty, za niž získal Cenu Divadelních novin a další prestižní ocenění.

Bohužel, u slavného herce s nezaměnitelným hlasem se objevila rakovina štítné žlázy, ze které se dvakrát vyléčil. Do boje s nemocí se vždy vydal zcela přesvědčen, že o svůj hlas nepřijde.

Poprvé onemocněl v 67 letech, kdy ho bolely mandle a změnil se mu hlas. „Oznámili mi to celkem dost tvrdě. A já jsem hned věděl, o co jde. Je to zhoubný nádor, na který zemřel můj bratr v třiačtyřiceti letech,“ vzpomíná.

Na ozařování musel dokonce dva roky po sobě. „Na čtrnáct dní mě dali do kobky a léčili mě radioaktivní látkou. Když jsem se vrátil domů, museli jsme s manželkou Florou spát metr od sebe.“

I když herec přestal po operaci kouřit, rakovina se vrátila a udeřila ještě silněji. „To bylo katastrofální. Na jeviště s tím nemůžete, ale doma při komunikaci to bylo nejhorší. Věřil jsem, že se s tím něco musí udělat,“ říká Alois Švehlík, kterému byla manželka i celá rodina obrovskou oporou.

Švehlíkův osobní život je tedy stejně pestrý jako jeho profesní. Má tři děti, včetně syna Davida, který jde v otcových hereckých stopách.

Oba účinkovali společně v některých filmech a divadelních hrách.

Letos oslaví Alois Švehlík 85. narozeniny! Po překonané nemoci se vrátil do divadla, ale vybírá si jen takové role, ve kterých nenamáhá tolik svůj hlas.

Podívejte se, jaký fešák to byl v mládí:

