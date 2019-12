Alyssa Bustamante: Zabít je tak jednoduché, napsala náctiletá vražedkyně

Alyssa Bustamante byla v roce 2009 hlavním důvodem, proč Amerika odsoudila styl Emo. Chladnokrevná vražda malé holčičky byla údajně ovlivněná kontroverzním životním stylem, který nabádal nejen k sebepoškozování a domnělé depresi, ale i ubližování ostatním. Usmrcení Elizabeth Olten bylo ovšem předem vykalkulovaným zločinem.

Dlouho před vraždou 9leté holčičky upozorňovala Alyssa na svou touhu ubližovat. Jako všichni mladí k tomu využívala sociální sítě, na Youtube nahrávala kontroverzní videa, přes Twitter sdělovala sledujícím své pocity, to vše v pochmurném stylu emo, protože na začátku 21. století k tomu inklinovala téměř celá generace Z.

Jaké to je někoho zabít?

Pět dní předtím, než s pomocí vlastní sestry vylákala malou Olten do lesa, vykopala v přilehlém lesíku dva hroby. K čemu měl sloužit druhý se nikdy nezjistilo. Vraždu však plánovala ještě dřív, podle policie byla historie jejího prohlížeče plná dotazů typu "Jak někoho zabít", "Jak zahladit stopy" nebo slov "uškrcení" "vražda" a "bodnutí nožem". Motivem vraždy nebyla nenávist ani psychický problém, ale zjištění pocitů těsně po vraždě. Jaké to je někoho zabít byl jejím prvním vyhledávaným dotazem.

A Alyssu to opravdu trápilo. Chtěla vědět, jestli se jí usmrcení bude líbit, nebo jí to bude příčit. K vraždě si vybrala mnohem mladší a slabší holčičku, kamarádku své mladší sestry. Sestru 21. října 2009 přesvědčila, aby se s ní obě dívky sešly v lese za jejím domem, kde si společně zahrají nějakou hru. Po příchodu holčiček Alyssa vykázala svou sestru pryč a zůstala jen s Elizabeth. V nestřežený okamžik ji začala škrtit, poté jí podřízla hrdlo a nožem ji bodla do hrudi. Dívka byla na místě mrtvá. Mrtvolu složila do jednoho hrobu, zasypala ji hlínou a pokryla listovím.

O svém úspěchu napsala do deníčku:

,,Právě jsem někoho zabila! Uškrtila jsem ji, podřízla hrdlo a bodla do hrudi. Nevím, jak se teď cítit. Bylo to úžasné! Jakmile se dostanete přes takového to "panebože, tohle neodkážu", je to fakt jedonduché. Ale stejně jsem nervozní a třesu se. No nic, musím do kostela…lol."

Doživotí nestačí

A pak opravdu odešla do kostela, kde probíhala tancovačka. Alyssa nepůsobila nijak podezřele a nejevila známky blížícího se zhroucení, naopak se bavila, jako by se nic nestalo. Mezitím se po malé Elizabeth rozjelo pátrání.

Po dopadení se chovala zcela normálně. Neprotestovala, ale k vraždě se prozatím nepřiznala. To až když jí soud pohrozil trestem smrti, který je v Missouri legální. Za vraždu druhého stupně byla odsouzena k doživotnímu trestu, ač v době odsouzení nebyla plnoletá. V roce 2039 může požádat o podmíněné propuštění.

Pozdější vyšetřování odhalilo, že Bustamante, kterou od roku 2002 kvůli rodinným problémům vychovávala babička, se několikrát pokusila o sebevraždu, a to v 11 letech a v 15. Se svou kamarádkou dokonce vedla rozhovor o tom, jaké to je někoho zabít a co se stane pak. ,,Mluvila o tom, jakými způsoby lze někoho zabít, ale ne, že se k tomu chystá,“ prohlásila po letech Alyssyna bývalá spolužačka.

Matka zavražděné Elizabeth Olten získala od státu odškodné ve výši 5 milionů dolarů, a to po vleklých soudních sporech, kde se pro vražedkyni své dcery dožadovala tvrdšího trestu – smrti.