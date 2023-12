Externí autor 2. 12. 2023 12:31 clock 2 minuty

Krásná herečka Alyssa Milano se objevila v celé řadě filmů i seriálů, přesto ji ale mnozí už navždy uvidí hlavně jako Phoebe ze seriálu Čarodějky. A nutno říct, že i když od uvedení prvního dílu uplynulo více jak 20 let, Alyssa se takřka nezměnila.

Alyssa Milano se narodila 19. prosince 1972 v New Yorku. Svou kariéru herečky započala už jako malá holčička. Když jí bylo 7 let, její chůva ji vzala s sebou na casting do muzikálu Annie. A přestože to byla právě chůva, kdo se snažil přesvědčit režiséra o svých kvalitách, nakonec jednu z hlavních rolí získala Alyssa. A to i navzdory tomu, že o kariéru herečky v té době možná ještě ani nestála.

Práce před kamerou

Následně tedy strávila několik měsíců na divadelním turné, kde jí dělala doprovod její maminka. Netrvalo dlouho a herečka se začala objevovat v televizních reklamách a postupně se propracovala až před filmovou kameru. V srpnu 1984 debutovala ve filmu Old Enough, který získal první cenu na filmovém festivalu Sundance​​. O rok později si zahrála po boku Arnolda Schwarzeneggera ve filmu Komando.

Stala se hvězdou

Dalším mezníkem pro herečku bylo, když získala jednu z hlavních rolí v seriálu Who's the Boss?, což z ní učinilo teen idol. Vůbec největší úspěch její kariéry ale přišel v roce 1998. Právě v té době byla totiž obsazena do role Phoebe v dnes již kultovního seriálu Čarodějky. V tom nejenže hrála, ale od páté řady se stala také jeho producentkou.

Poté, co Čarodějky v roce 2006 dospěly do svého konce, Alyssa ještě ztvárnila významnou roli v seriálu Jmenuji se Earl. Následně se dočkala ještě několika menších seriálových i filmových rolí, na své předchozí úspěchy už ale nedosáhla. Namísto práce se tedy rozhodla se věnovat hlavně charitě.

Osobní Život

V osobním životě se Milano v roce 2009 vdala za hledače talentů Davida Bugliariho a spolu mají dva děti​​. V roce 2015 se přestěhovala do Bell Canyon v Kalifornii, kde žije se svou rodinou a také s mnoha zvířaty, včetně koní a psů​​.

Alyssa Milano ve svých 50 letech vypadá stále fantasticky

Zdroje: pagesix.com, people.com, who.com