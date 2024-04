By Unidentified painter - Royal Collection RCIN 403447, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48482405

Vzhled ve své době nádherné Alžběty z Yorku ukazuje, jak moc se mění ideál krásy. Tato žena byla nejvyhlášenější kráskou 15. století. Podmanila si srdce mnoha mužů svou proslulou krásou a sloužila jako nadčasové ztělesnění estetických ideálů doby. Myslíte, že by byla za krásku považována i dnes?

Alžběta z Yorku byla významnou osobností 15. století a vyhlášenou krasavicí. Byla anglickou královnou od sňatku s králem Jindřichem VII. 18. ledna 1486 až do své smrti v roce 1503. Za Jindřicha se provdala po jeho vítězství v bitvě na Bosworthském poli, která ukončila válku růží. Společně měli sedm dětí. Alžběta se dle zdrojů na politice příliš nepodílela a možná i proto bylo její manželství úspěšné a šťastné, přestože bylo politickou dohodou.

Ač je její dějinný odkaz nezpochybnitelný, výrazně ukazuje vývoj měřítek krásy v průběhu dějin. Krása byla vždy zdrojem fascinace a obdivu.

Politika ji nezajímala, ale dvůr ovlivnila

Oba partneři se do sebe navzdory dohodnutému sňatku pomalu zamilovali. Dobové prameny říkají, že „manželství Jindřicha a Alžběty bylo sice založené na pragmatismu, ale přesto rozkvetlo během nejistoty a otřesů předchozích osmnácti let. Bylo to manželství 'věrné lásky', vzájemné přitažlivosti, náklonnosti a úcty, z něhož král zřejmě čerpal velkou sílu.“

Alžběta byla vzdělaná a svými znalostmi přispěla k rozvoji královské dvorské etikety. Alžběta a její tchyně utvářely vnější vzhled dvora. Přitom byla Alžběta velmi zbožná a velmi se věnovala charitě, jedné ze tří teologických ctností katolické církve. Měla ráda knihy, hudbu, tanec a hazardní hry; poslední z těchto zálib sdílela se svým manželem.

Jak tato vyhlášená kráska vypadala

Ideál krásy se v průběhu času vyvíjel a byl utvářený kulturními, společenskými a historickými vlivy. Alžběta z Yorku, významná osobnost 15. století, byla uctívaná jako jedna z nejslavnějších krásek své doby, která si podmanila srdce svým pozoruhodným půvabem a ladností. S odkazem na článek "Alžběta z Yorku" ve Wikipedii prozkoumáme půvab této ikonické ženy a zamyslíme se nad měnícími se standardy krásy.

Krása Alžběty z Yorku byla proslulá po celých Britských ostrovech. Popisy ji líčí jako ženu s pozoruhodnou fyzickou elegancí, která měla světlou pleť, zlaté vlasy a zářivě modré oči. Její jemné rysy, půvabná postava a okouzlující úsměv z ní v 15. století činily ztělesnění krásy. Alžbětina výjimečná krása ještě více posílila její postavení královské princezny a později anglické královny-chotě.

close info Neznámý - Photographed by User:David24376 / Creative commons, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106878749 zoom_in Jindřich VII. a Alžběta se svými dětmi

Dnes není hodnocena krása jen z jednoho pohledu

Standardy krásy nejsou pevně dané, ale podléhají spíše kulturním a společenským vlivům. V průběhu staletí se ideály krásy vyvíjely a odrážely měnící se postoje, preference a vnímání. Krása, kterou ztělesňovala Alžběta z Yorku, byla ve své době uctívaná a odpovídala převládajícím dobovým standardům.

Srovnání Alžbětiny krásy se současnými ideály by nepochybně odhalilo výrazné rozdíly. Moderní vnímání krásy zahrnuje širší spektrum rysů, zahrnuje rozmanitost a zpochybňuje tradiční představy. Zatímco v 15. století byla za ztělesnění krásy považovaná světlá pleť a zlaté vlasy, dnešní standardy zahrnují různé odstíny pleti, struktury vlasů, tvary těla a kulturní prostředí.

Proměna ideálů krásy v průběhu času odráží vývoj společenského a kulturního prostředí. Vnímání krásy ve společnosti je formováno faktory, jako je globalizace, technologický pokrok a rostoucí důraz na inkluzivitu. Moderní standardy zdůrazňují individualitu, oslavují rozmanité rysy a odmítají úzké definice krásy.

Standardy krásy nejsou dnes statické, ale spíše odrážejí neustále se měnící dynamiku společnosti. Proměna ideálů v průběhu času posiluje význam přijímání různých forem krásy a oslavování jedinečnosti jednotlivců. Ale i tak údajně tato krasavice inspirovala i Hru o trůny…

