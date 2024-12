Kdo má vysoký cholesterol, může do 6 let očekávat rozvoj demence. Toto jsou hladiny

Věděli jste, že existuje test, který předpovídá, zda se u vás do šesti let nerozvine demence, tedy onemocnění, kterým trpí na sklonku života stále více lidí. Podívejte se, co všechno k němu budete potřebovat.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) žilo v roce 2014 s demencí odhadem 7 milionů lidí ve věku 65 let a starších a předpokládá se, že se počet obyvatel do roku 2060 zdvojnásobí. Ještě donedávna existoval předpoklad spojení tohoto onemocnění s cholesterolem. Podle nových studií, které provedli australští vědci se potvrdilo, že lidé, kteří mají stabilní hladinu cholesterolu, mají také výrazně menší pravděpodobnost, že u nich dojde k poklesu kognitivních funkcí, nebo jim dokonce bude diagnostikována demence. Test na cholesterol Z výše uvedeného vyplývá, že by lidé měli pravidelně docházet k lékaři na kontrolu cholesterolu, která se provádí z odběru krve. Podle výsledku pak lze vysledovat jedince s kolísajícími hladinami tukových látek v krvi, což pacientům umožní podstoupit včasnou léčbu. Platí to i pro vzorné pacienty Vedoucí výše zmíněné australské studie Zhen Zhou, Ph.D., postdoktorandský výzkumný pracovník na School of Public Health and Preventive Medicine na Monash University v Melbourne v Austrálii k problematice kolísání hladiny cholesterolu poznamenal: „Starší lidé s kolísajícími hladinami cholesterolu nesouvisejícími s tím, zda užívali léky na snížení hladiny lipidů - zejména ti, u kterých dochází k velkým meziročním výkyvům - mohou vyžadovat bližší sledování a proaktivní preventivní zásahy.“ Jinými slovy, ke kolísající hladině cholesterolu může dojít i u pacientů, kteří pravidelně užívají předepsanou medikaci. Magazín Toto je bezkonkurenčně nejlepší tuk na vaření pro lidi s vysokým cholesterolem, tvrdí lékař gallery 4 video Co odhalila studie Všichni účastníci výše zmíněné studie byli relativně zdraví dospělí, kteří si každoročně nechávali kontrolovat cholesterol. První tři měření cholesterolu provedená v rámci této studie byla použita ke zjištění, jak moc se hladiny lipidů u jednotlivých osob měnily rok od roku. Během téměř šesti let sledování po ročních hodnoceních se u 509 účastníků rozvinula demence a u dalších 1 760 došlo k poklesu kognitivních funkcí bez demence. Ve srovnání s těmi, kteří měli nejstabilnější hladinu cholesterolu, studie zjistila: Vysoké výkyvy (v horních 25 %) celkového cholesterolu byly spojeny s 60% nárůstem demence a 23% nárůstem poklesu kognitivních funkcí. Kolísání cholesterolu v lipoproteinech s nízkou hustotou (LDL cholesterol nebo „špatný“ cholesterol) a celkového cholesterolu bylo spojeny s výrazně rychlejším poklesem celkového skóre kognitivních zdravotních testů a testů zahrnujících paměť a rychlost reakce. Vysoké fluktuace lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL „dobrého“ cholesterolu) nebo triglyceridů nebyly spojeny s demencí nebo kognitivním poklesem. Triglyceridy jsou nejběžnějším typem tuku v těle, který ukládá přebytečnou energii z potravy. Doktor Zhou k tomu poznamenal: „Potřebujeme víc dalších studií, které nám pomohou pochopit vztah mezi variabilitou cholesterolu a rizikem demence a zda jsou hladiny variability cholesterolu skutečným rizikovým faktorem, prekurzorem nebo biomarkerem rizika demence.“ Jedním z možných vysvětlení podle něj je, že významné výkyvy v hladinách celkového a LDL cholesterolu mohou destabilizovat aterosklerotické pláty, které jsou většinou složeny z LDL cholesterolu. Tato destabilizace může zvýšit riziko růstu plátu, prasknutí a následné potíže průtoku krve v mozku, což může mít dopad na funkci mozku. Co je to cholesterol? Cholesterol je mastná, voskovitá látka nacházející se v krvi, která je životně důležitá pro tělesné funkce, jako je trávení, vitamin D a produkce hormonů. Co je to cholesterol? Cholesterol je mastná, voskovitá látka nacházející se v krvi, která je životně důležitá pro tělesné funkce, jako je trávení, vitamin D a produkce hormonů. V důsledku konzumace tučných jídel, pití alkoholu s tím spojené nadváhy, kouření a nedostatečného cvičení se ale může nadměrně hromadit v krvi. Problémy obvykle činí vysoký LDL cholesterol (ten zlý), který nezpůsobuje žádné příznaky, ale může vést k ucpání krevních cév a zvýšit riziko srdečních problémů a mrtvice. O proti tomu HDL cholesterol (ten hodný) chrání před srdečními chorobami. Zdroje: newsroom.heart.org, www.hri.org.au, www.oloygeia.gr 