V oblasti výzkumu Alzheimerovy choroby nastal v posledních letech významný průlom. Odborníci očekávají, že v blízké budoucnosti bude k dispozici jednoduchý krevní test pro zjištění rizika této nemoci. Do té doby se však můžete otestovat i sami doma pomocí těchto speciálních kreseb a diagramů.

Výzkumníci zabývající se Alzheimerovou chorobou pro nás mají dobrou zprávu. „Na trh přicházejí léky, které dokáží zpomalit průběh nemoci, pokud je zachycena včas,“ tvrdí. Navíc vyvinuli levné a vysoce přesné krevní testy právě na tuto nemoc, přestože podobný vývoj byl dlouho považován za téměř nemožný úkol.

„Na výsledcích je působivé to, že krevní test je stejně přesný jako drahé testy mozkomíšního moku či skenování mozku,“ říká vedoucí autor studie Nicholas Ashton. Nový test, který by měl zanedlouho přijít na trh, by měl chorobu odhalit dokonce 15 let předtím, než ji opravdu dostanete. Na léčbu tak bude dostatečný čas.

Epidemie nemoci

Dle odborných odhadů trpí Alzheimerovou chorobou v České republice asi 150 tisíc lidí, do roku 2050 se jejich počet téměř zdvojnásobí. „Přesný počet lidí s Alzheimerovou chorobou ale znám není, ne u všech pacientů je nemoc diagnostikována,“ říkají odborníci z VZP.

Jde o nemoc, která se projevuje narušením části mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Nevyhýbá se čtyřicátníkům, postihuje ale především pacienty v seniorském věku. Ti ale nad svým občasným zapomínáním mohou leckdy mávnou rukou a problémy neřešit. Následující testy vám mohou pomoci v orientačním odhadu, jak jste na tom se zdravím vy…



Kognitivní test

Na papíře vidíte nakreslených 25 kruhů očíslovaných od 1 do 25. Vaším úkolem je spojit čísla ve vzestupném pořadí (1-2-3-4...) od 1 do 25 co nejrychleji, aniž byste zvedli tužku z papíru. Začněte u čísla 1 a pokračujte, dokud nedosáhnete čísla 25. Pokud uděláte chybu, vrátíte k poslednímu správnému číslu. Test byste měli zvládnout ideálně bez chyby do minuty.

Druhá část testu už je složitější. Zahrnuje nové kruhy s čísly (1-13) a písmeny (A-L). Úkolem je střídavě spojovat čísla a písmena (1-A-2-B-3-C…). Dvě minuty by na vypracování měly stačit.



Test s hodinami

Z místnosti odstraňte všechny hodiny. Vezměte prázdný list papíru a tužku. Nakreslete velký kruh představující ciferník hodin. Do kruhu vepište všechna čísla hodin (1-12) na správná místa. Nakreslete ručičky tak, aby ukazovaly konkrétní čas, například 11:10. V hodnocení testu se pak posuzuje správně nakreslený kruh, správné umístění všech 12 čísel a samozřejmě i správné umístění ručiček ukazujících zadaný čas. Jakákoli odchylka může znamenat problémy s mozkem či pamětí.



Početní test

Požádejte člověka, aby zpaměti odečítal číslo sedm od stovky v pěti krocích po sobě. To znamená: 100 − 7 = 93, 93 − 7 = 86, 86 − 7 = 79, 79 − 7 = 72, 72 − 7 = 65. Zdravý člověk by měl zcela bez problémů zvládnout minimálně tři úrovně odečtu.

Je důležité zdůraznit, že žádný test sám o sobě nemůže diagnostikovat Alzheimerovu chorobu nebo jinou formu demence. Slouží pouze jako orientační nástroj a případné abnormality by měly být konzultovány s lékařem.

