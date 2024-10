Externí autor 16. 10. 2024 clock 3 minuty

Nová naděje pro miliony pacientů s Alzheimerovou chorobou je tady! Tým odborníků z Federální univerzity v Rio de Janeiru identifikoval látku, která by mohla znamenat revoluci v léčbě této devastující neurodegenerativní poruchy.

Brazilský výzkumný tým vedený neurovědcem Felipem Ribeiro objevil, že látka odvozená od ketaminu, známá jako hydroxynoketamin (HNK), má potenciál obnovit schopnost mozku vytvářet nové vzpomínky. Tento objev by mohl znamenat zásadní průlom v boji proti Alzheimerově chorobě, která v současnosti postihuje více než 55 milionů lidí po celém světě.

Začíná to pozvolna

Alzheimerova nemoc se zpočátku nemusí výrazně projevovat, začíná pozvolna. Nejprve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. „Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat,“ uvádějí odborníci z alzheimer.cz

Klíč k zachování paměti

Profesor Sergio Ferreira, jeden z hlavních autorů studie, vysvětluje mechanismus účinku HNK: „Dokáže obnovit schopnost neuronů produkovat proteiny nezbytné pro komunikaci mezi nervovými buňkami. Tento proces je klíčový pro ukládání nových vzpomínek a učení.“ Alzheimerova choroba totiž narušuje tento základní mechanismus, což vede právě k postupné ztrátě paměti a kognitivních funkcí. „Pokud není možná syntéza proteinů v hipokampu, člověk zapomene, co se naučil, během pouhých dvou hodin,“ dodává profesor Ferreira.

Nový přístup k léčbě

Dosavadní léčebné postupy se zaměřovaly především na odstraňování tzv. amyloidních plaků v mozku, které jsou považovány za jednu z hlavních příčin demence. HNK však přináší zcela nový přístup. A přestože jsou výsledky testů na zvířecích modelech nesmírně slibné, cesta k používání v klinické praxi je ještě před námi. „Pokud se nám podaří úspěšně převést výsledky do lidské terapie, mohli bychom pacientům pomoci udržet si schopnost zapamatovat si základní věci, jako jsou jména příbuzných nebo adresa domova. To by výrazně zlepšilo kvalitu života pacientů i jejich pečovatelů,“ tvrdí odborníci.

Bezpečnost a vedlejší účinky

Jednou z největších výhod látky HNK je její bezpečnost. Na rozdíl od ketaminu, ze kterého je odvozena, nevykazuje psychoaktivní účinky ani riziko závislosti. „Nicméně vzhledem ke komplexnosti Alzheimera předpokládáme, že účinná léčba bude vyžadovat kombinaci různých přístupů, podobně jako u léčby HIV/AIDS,“ shodují se odborníci.

Brazilský tým nyní hledá farmaceutické partnery pro zahájení klinických studií u pacientů. „Jsme na počátku vzrušující cesty. HNK by mohla být klíčovým prvkem v mozaice léčby Alzheimerovy choroby. Naším cílem je nejen zpomalit progresi nemoci, ale skutečně obnovit kognitivní funkce pacientů,“ doplňuje profesor Ferreira. A miliony pacientů a jejich příbuzných společně s ním čekají na den, kdy tato devastující nemoc bude konečně poražena.

