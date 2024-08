Externí autor 14. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Ne nadarmo jsou jedním z nejoblíbenějších jídel řecké kuchyně tzv. dolmas, které tvoří rýži, cibuli a maso zabalené ve vinném listě. Lidé v Řecku se dožívají dlouhého věku a výskyt stařeckých nemocí je v této zemi relativně zanedbatelný.

Listy plné zdraví

Pokud zařadíte vinné listy do jídelníčku, získáte zdroj vitaminů C, E, A, K, B3 a B6. A také minerály, železo, vápník, hořčík, měď a mangan. K tomu riboflavin, folát a vlákninu. Vinné listy navíc neobsahují tuk a mají velmi nízký obsah sodíku a cukru. Pokud si hlídáte váhu, tak vás nejspíš potěší informace, že obsahují cca 14 kalorií na každých pět listů.

Protizánětlivé vlastnosti

Vinné listy mají protizánětlivé vlastnosti. Tahle vlastnost je důležitá pro správné fungování organismu, protože chronický zánět může vyvolat řadu závažných onemocnění, od kardiovaskulárních chorob, přes různé typy rakoviny, až po Alzheimerovou chorobu.

Nehledě na to, že konzumace těchto listů je vzhledem k obsahu látek dobrou prevencí před stařeckou senilitou a demencí, které nabírají v současné stárnoucí populaci na síle.

Důsledkem zánětu ale může být i řada dalších chorob. Patří sem například artritida, Crohnova choroba a další gastrointestinální onemocnění.

Rizika těchto závažných onemocnění lze z dlouhodobého hlediska snížit na minimum právě zdravou stravou s nízkým obsahem zánětlivých potravin.

Alzheimerova choroba a hrozny

Tým dr. Johna Pezzuta z Western New England University se zabývá výzkumy v oblasti konzumace hroznů, které probíhaly na myších. Byla jim podávána strava s vysokým obsahem tuku, která je spojena s nepříznivými onemocněními jako je obezita, cukrovka, kardiovaskulární choroby, autoimunitní onemocnění a také Alzheimerova choroba.

Přidání hroznů do stravy sice nijak neovlivnilo jejich hmotnost, ale oddálilo přirozenou smrt. Doktor Pezzuto k tomu poznamenal, že tato změna by mohla lidem přidat další 4-5 let života.

To je ale předmětem dalších výzkumů, nicméně už dnes je jasné, že přidání hroznů do stravy mění genovou expresi nejenom v játrech, ale také v mozku. Konzumace hroznů měla u myší pozitivní účinky jak na chování, tak na kognici, které byly narušeny stravou s vysokým obsahem tuků. To znamená, že došlo ke změně genové exprese, která vyvolala tuto příznivou reakci.

Tým vedený doktorem Silvermanem z UCLA k této studii uvedl, že každodenní podávání hroznů mělo ochranný účinek na metabolismus mozku myší. K potvrzení, že tyto závěry budou fungovat i u lidí, je třeba více dalších zkoumání. Nicméně prognózy vypadají zajímavě.

Péče o žíly

Podle studie, kterou provedli vědci z univerzity ve Freiburgu, rostlinné extrakty z listů vinné révy snižují otoky u pacientů s chronickou žilní nedostatečností. To je stav, kdy se krev nevrací z nohou zpět k srdci. V takovém případě nohy mohou otékat a způsobit edém. Při snížení otoku se uleví nejenom pacientovi, protože tento stav bývá bolestivý ale současně se snižuje zátěž pro celý cévní systém.

