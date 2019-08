Krásná Amanda Knox: Nejpopulárnější a nejobdivovanější vražedkyně Ameriky

Je tomu už osm let, co Američanka Amanda Knox (31) opustila brány italské věznice, kde strávila čtyři roky za vraždu své spolubydlící. Odvolací soud tehdy rozhodl o její nevině a zrušil původní rozsudek odnětí svobody v délce 26 let. Případ vzbudil po celém světě velkou pozornost a Amanda z ní těží ještě dnes.

Okolo vraždy mladé britské studentky Meredith Kercher v italské Perugii dodnes panuje řada nejasností. Amanda její tělo objevila ráno 2. listopadu roku 2007, když se vracela od svého přítele Raffaela Sollecita. Zavražděná byla před smrtí znásilněna a měla bodné rány na krku, z nichž vykrvácela. Vylomené dveře a odcizené peníze ukazovaly na loupežné přepadení.

Otisky prstů a následně i test DNA usvědčil ze znásilnění jistého Rudyho Guedeho, který po vraždě utekl do Německa, ale byl deportován zpátky. Guede měl u policie už vroubek kvůli několika vykradeným bytům, takže všechny okolnosti do sebe zapadly jako kostky do stavebnice. Jenomže vyšetřovatelům se něco nezdálo. A Amanda Knox se u výslechu chovala podivně.

Vloupání, nebo orgie?

Nejprve tvrdila, že si na nic nepamatuje, protože ona i přítel byli pod vlivem drog. Zároveň ale trvala na tom, že až do rána neopustili jeho byt. Proti tomu stálo tvrzení místního bezdomovce, který osudnou noc párek zahlédl na nedalekém náměstí. Amanda vzápětí obvinila z vraždy svého šéfa z baru, kde si přivydělávala na studia jako brigádnice. Ten měl ale jasné alibi - celou noc obsluhoval hosty. Policie navíc zjistila, že Amanda těsně před objevením mrtvoly telefonovala do Ameriky a hovořila se svou matkou, jako by předvídala, že se vzápětí ocitne v těžké životní situaci a bude potřebovat oporu rodiny.

Obviněný Guede zpočátku nic o Amandě a jejím příteli nezmínil. Policii však scházel vražedný nástroj a nikdo ho nemohl přímo usvědčit z ubodání oběti. Odpovídající nůž byl zajištěn v kuchyni Amandina přítele Sollecita, Guedeho otisky prstů ale na něm nebyly. Policisté proto usoudili, že Guede musel mít komplice. Obviněný připustil, že Amanda se Sollecitem měli na vraždě podíl.

Podle obžaloby byla britská studentka zavražděná v rámci sexuálních orgií a smrtelnou ránu jí zasadila Amanda. Vrazi pak z místa činu odstranili své stopy a byt naaranžovali tak, aby to vypadalo jako vloupání.

Amanda a Sollecito byli pro nedostatek důkazů sproštěni viny v roce 2011, jediným odsouzeným tak zůstal Rudy Guede, jehož usvědčila DNA na místě činu.

Hrdinka Ameriky

Když se Amanda konečně vrátila zpátky domů, stala se z ní hotová celebrita. Zatímco Italové v ní pořád viděli vražedkyni a lhářku, Amerika ji přivítala jako oběť justičního omylu, která si zaslouží podporu a odškodnění. Amanda od té doby vystoupila v řadě televizních show, kde hovořila o svých zkušenostech z italského vězení, a stala se aktivistkou za práva obžalovaných. Svůj soukromý život ochotně sdílí na Instagramu, kde ji sleduje přes 50 tisíc příznivců.

Svého příběhu neváhá využít ani k vlastnímu obohacení. Se současným partnerem, básníkem Christopherem Robinsonem, vytvořila webové stránky, kde prosí fanoušky o finanční příspěvky na svatební veselku. Každý dárce prý získá knihu veršů, kterou snoubenci sami napsali.

Amanda a Robinson by prostřednictvím sbírky rádi vytěžili 10 tisíc USD (asi 230 tisíc Kč), protože sní o velkolepé svatbě, která by se nesla v kosmickém duchu. Americká média však v současné době snoubence cupují na kousky, protože se zjistilo, že už byli oddáni před rokem. "To byl jen oficiální obřad, ještě jsme neměli pořádnou oslavu," hájí se Amanda, ačkoli není jisté, jestli jí to fanoušci uvěří.